Comunicat de presa din partea Sindicatului Camera Veterinarilor din judetul Constanta.

Ştire online publicată Miercuri, 26 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sindicatul Camera Veterinarilor Constanta facand parte din Federatia Sindicala a Veterinarilor din Romania (F.S.V.R), va comunicam urmatoarele: In zilele de 12-14 septembrie 2007 s-a desfasurat la Eforie Nord, hotel "Petrolul" Congresul al-VI-lea al F.S.V.R. Au fost prtezenti membrii Consiliului National al F.S.V.R insotiti de catre delegati din toata tara (un delegat la 30 – 50 membrii de sindicat / judet). In data de 13 septembrie 2007 au avut loc alegerile pentru noua conducere F.S.V.R. Noul presedinte ales in locul D-lui Dr. LUNGEANU LUCIAN, cu un numar majoritar de voturi, este Dl Dr. ROMEO MANEA, fost presedinte sindicat SVAC – ESCULAP din ANSVSA Bucuresti. Deasemenea, Biroul Executiv este format dintr-un numar de 9 medici veterinari, din vechiul Birou Executiv fiind realesi doar 2 medici veterinari. Ca obiective pentru adoptarea unor masuri care sa asigure imbunatatirea activitatii a F.S.V.R. a noii conduceri statutar alese, pe termen scurt sunt: 1. Asigurarea transparentei decizionale reale la nivelul F.S.V.R.; 2. Initirea de actiuni și adoptarea unor pozitii oficiale ale F.S.V.R. numai dupa informarea tuturor sindicatelor membre și numai dupa asigurarea consultarii acestora, potrivit prevederilor Statutului F.S.V.R.; 3. Transmiterea de comunicate de presa numai dupa ce acestea au fost aduse la cunostinta tuturor sindicatelor componente și au fost insusite de membrii Consiliului National sau Biroului Executiv al F.S.V.R care reprezinta majoritatea simpla a voturilor in aceste foruri; 4. Rezolvarea problemei sediului F.S.V.R. – in acest moment exista un sediu declarat care nu corespunde cu cel efectiv, etc. Sindicatul Camera Veterinarilor Constanta transmite noii conduceri ai F.S.V.R. și presedintelui acesteia, pe aceasta cale, succes in toate demersurile acestora, fiind totodata de acestia. Date ce contact la nivelul jud. Constanta : Dr. Luncan Marius Sos. Mangaliei, nr. 78 Tel. 0751/169264 0726/553773 Presedinte, Dr. Luncan Marius