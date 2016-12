Companiile din shipping au descoperit… binefacerile crizei

Criza economică a lovit în plin shipping-ul internațional. Dar după primele șocuri, companiile de navigație și prestatorii de servicii navale au descoperit că aceasta are, în mod surprinzător, și efecte pozitive. Se înalță ștacheta calității „Barklav România“ este una dintre firmele de crewing care activează pe piața constănțeană. Ea furnizează navigatori pentru flota norvegiană în special. În prezent, circa 400 de români recrutați de ea sunt ambarcați pe 76 de nave. Înainte de izbucnirea crizei economice, numărul locurilor de muncă asigurate de „Barklav România“ era mai mare cu 100. „Piața crewing-ului urmează în-deaproape tendința shipping-ului internațional, al cărui volum de activitate a scăzut. Partea bună este că lucrurile se așează pe baze reale și, în vremuri de criză, revine în prim plan calitatea serviciilor” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, clc. Laurențiu Lazăr, managerul general al societății. Companiile care recrutează echipaje sunt nu doar mai selective. Ele acordă o mai mare atenție instruirii oamenilor, pregătirii lor în vederea viitoarelor misiuni pe mare. 150 de locuri de muncă noi Paradoxal, criza economică i-a adus companiei de crewing „Arpinav”, din Constanța, un surplus de locuri de muncă. Anual, ea asigură între 650 și 700 de posturi, pe care rulează peste 2.000 de navigatori. Locurile de muncă nu s-au împuținat. Dimpotrivă, numărul lor va crește cu circa 150, în următoarele luni,. Flota pentru care „Arpinav” asigură echipaje aprovizionează o serie de comunități maritime, de ea depinzând menținerea în funcțiune a unor servicii vitale, explică dr. inginer Haralambie Beizadea, directorul general al companiei. Creșterea numărului de locuri de muncă ține, însă, de un alt fenomen. „Din cauza crizei financiare, numeroase proiecte de construcții noi au fost abandonate. În noua conjunctură, unele șantiere navale au decis să exploateze, în calitate de armatori, navele construite deja sau care urmează să fie finalizate. Dacă cei ce le-au comandat nu mai pot să le achite, cea mai bună soluție este să fie puse în circulație, pentru a produce. În acest scop, respectivele șantiere navale apelează la companii de navigație și de crewing specializate, pentru a le exploata în numele lor. Industria navală din Turcia a fost lovită din plin de criza economică. Se vorbește de circa 100.000 de locuri de muncă pierdute. Iată, însă, că șantierele navale care au trecut la statutul de armator fac față mai ușor crizei, grație veniturilor obținute din exploatarea navelor. Arpinav a primit comenzi de la două șantiere navale turcești pentru a asigura echipaje complete pentru un număr de zece nave, care intră în exploatare pe parcursul acestui an. Pentru două dintre ele am furnizat deja oamenii necesari” - relatează Haralambie Beizadea. Asigurări sociale mai bune Cele zece nave vor activa pe piața Uniunii Europene, în special pe cea a Italiei. În urma discuțiilor purtate de „Arpinav” cu Ministerul Transporturilor și Asociația Armatorilor din Italia, pe navele respective au fost acceptați comandanți români. Primul se află, deja, la post. Navigatorii români vor profita nu doar de cele 150 de noi locuri de muncă, ci și de facilitățile pavilionului italian și ale celui italian internațional. „Contribuțiile sociale sunt achitate în Italia – spune Beizadea. Statul italian îi rambursează armatorului 80% din sumă, în cazul pavilionului național, și 45%, în cazul celui internațional. În aceste condiții, se semnează un acord între ITF România și operatorul italian al navelor turcești, astfel încât asigurarea socială se va face în baza legilor Italiei, nu ale României.” Reașezarea valorilor pieței Recent, în Italia a avut loc un workshop, a cărui temă a fost criza economică și consecințele ei asupra industriilor mării. La reuniune au participat reprezentanții asociațiilor porturilor, armatorilor și regiunilor de dezvoltare din această țară, precum și cei ai Comunității Mediteraneene a Transportatorilor. Prezent la workshop în calitate de expert și membru al Comunității Mediteraneene, Haralambie Beizadea relatează următoarele: „Portuarii italieni s-au plâns că, din cauza crizei, au pierdut o mare parte din traficul de mărfuri și din venituri, fenomen de care nu sunt străine nici porturile din România. În schimb, compania de shipping Grimaldi a atras atenția asupra efectelor pozitive ale crizei. Printre acestea se numără scoaterea din piață a navelor vechi, sub standard, concurente neloiale ale celor noi, care prezintă siguranță în exploatare. La rândul ei, Asociația Armatorilor Italieni a menționat faptul că recesiunea economică a rezolvat și problema navelor petroliere, care nu aveau bordaj dublu. În Italia, din 26 de astfel de nave, au mai rămas în exploatare doar 2, care urmează să iasă și ele din piață.”