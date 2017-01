Compania Rompetrol Rafinare le-a cerut angajaţilor să renunţe la 20% din salariu

Compania Rompetrol Rafinare le-a cerut angajaților să renunțe la 20% din salariu

Recesiune, concedieri, șomaj tehnic, curbă de sacrificiu, blocaj financiar, inflație, explozia prețurilor, oprirea producției, faliment – acesta este vocabularul vremurilor prin care trecem. Din nefericire, suntem nevoiți să apelăm tot mai frecvent la acești termeni când vorbim despre realitatea în care trăim, despre oameni și companiile lor. De la șomaj tehnic… Criza economică nu a ocolit Grupul Rompetrol. Pe data de 5 decembrie 2008, un număr de 150 de lucrători din sectorul petrochimic au fost trimiși în șomaj tehnic, ca urmare a prăbușirii pieței polimerilor. Măsura va dura până pe 31 ianuarie 2009, dar între timp, o parte dintre angajați vor fi chemați mai devreme la muncă, pentru că este nevoie de ei la instalațiile care intră în revizie, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petrică Tancău, președintele Sindicatului Liber „Petrochimistul”. Chiar dacă primesc 85% din salariu, pe timpul încetării activității, oamenii nu sunt fericiți că stau de pomană. Pe de altă parte, cine le garantează că piața își va da drumul în luna februarie și că experiența nefericită prin care au trecut nu se va repeta? Nu doar sectorul petrochimic este afectat de criză. Impactul ei se simte și în sectorul de rafinare, unde lucrează circa 1.200 de angajați, dintre care: 800 pe platforma de la Năvodari, iar restul, pe cea de la Vega Ploiești. … la reducerea voluntară a salariilor Administrația companiei Rompetrol Rafinare și Sindicatul Liber „Petrochimistul” negociază contractul colectiv de muncă pe 2009. Încă n-au ajuns să discute despre spinoasa problemă a salariilor. În schimb, conducerea societății a luat-o înainte și încearcă să-i convingă pe salariați, individual, să accepte diminuarea cu 20% a lefurilor, afirmă liderul sindical. Lucrătorii ar urma să facă acest sacrificiu pe o perioadă de un an de zile. Dacă analiza rezultatelor economice din primele 6 luni va fi pozitivă, oamenii ar urma să primească retroactiv diferența de salariu, de 20%. La nivel de management, propunerea administrației a fost acceptată. În schimb, muncitorii s-au adresat sindicatului, care i-a sfătuit să nu fie de acord, punct de vedere ce a fost transmis și conducerii companiei. „Salariatul de rând nu are cum să verifice evoluția societății. De aceea, sindicatul nu vrea să se implice în așa ceva” – a afirmat Tancău. Cu ochii pe inflație În dezacord cu administrația companiei, sindicatul va solicita majorarea lefurilor, având în vedere evoluția galopantă a inflației și scăderea puterii de cumpărare a salariilor. În prezent, venitul mediu este de 1.000 de dolari. „Negocierile ar trebui să se finalizeze în ianuarie, dacă ne vom înțelege. Dacă nu, declanșăm conflictul de muncă” – atențio-nează Tancău. Ceea ce surprinde în politica grupului este faptul că, în timp ce angajații din sectorul petrochimic au fost trimiși în șomaj tehnic cu 85% din salariu, celor din sectorul rafinare li se cere să muncească, timp de un an de zile, pentru doar 80% din salariu. Altfel spus, dacă oamenii ar fi trimiși în șomaj tehnic, ar fi mai câștigați decât dacă ar rămâne în activitate. La ce sunt bune investițiile Trebuie remarcat faptul că, în ciuda problemelor de piață cu care se confruntă compania, siguranța locurilor de muncă nu a fost pusă în pericol nicio clipă. Investițiile majore făcute în ultimii ani îi permit Grupului Rompetrol să redistribuie forța de muncă între companiile sale, în loc să apeleze la măsura radicală a concedierilor, spune liderul sindical. Spre exemplu, în terminalul Midia Maritime lucrează circa 70 de oameni în prezent, dar numărul locurilor de muncă va crește la 120 – 150. Lucrătorii au fost preluați prin redistribuire din cadrul grupului, după ce au trecut prin cursurile de pregătire. „Compania caută să valorifice cât mai bine resursele umane proprii, să le asigure mobilitatea internă, prin intermediul programelor de formare și să nu trimită oamenii în șomaj” – a declarat Petrică Tancău.