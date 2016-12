Compania Pepsi, acuzata ca foloseşte celule din fetuşi umani avortaţi!

Compania Pepsi, acuzata ca folosește celule din fetuși umani avortați!

Compania Pepsi va lansa în curând o nouă băutura răcoritoare, Pepsi Next, despre care activiștii pentru apărarea drepturilor omului susțin că va fi fabricata cu ajutorul unor celule prelevate din fetuși umani avortați, relatează realitatea.netScandalul legat de Pepsi a izbucnit in 2011, când organizația non-profit Children of God for Life a semnalat că Pepsi s-a aliat cu Senomyx. A urmat un boicot internațional la adresa producătorului de băuturi răcoritoare. La vremea respectiva, s-a aflat ca Pepsi avea multe alte opțiuni la dispoziție pentru a produce arome artificiale, pe care le folosesc competitorii săi, dar a ales în schimb să folosească celule provenite de la fetuși umani avortați.În ciuda documentelor care demonstrează clar parteneriatul cu Senomxy, Pepsi neaga în continuare acuzațiile care i se aduc. „Pepsi nu desfășoară și nu finanțează cercetări care folosesc țesuturi umane sau culturi celulare obținute de la fetuși sau embrioni umani”, a declarat Jeff Dahncke, director de comunicare la PepsiCo.Debi Vinnedge, director executiv la Children of God for Life, susține că declarația celor de la Pepsi reprezintă un tertip. Celulele obținute de la fetuși umani sunt înmulțite în laborator, după care sunt vândute unor companii precum Senomyx. „Asta nu le schimbă cu nimic proveniența. Celulele conțin în continuare ADN-ul unor copii avortați”, spune Vinnedge. În mod întâmplător sau nu, în reclama Pepsi Next apare un bebeluș.