Compania Disney, acuzată că spionează copiii

Ştire online publicată Joi, 10 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Walt Disney Company este acuzată că se folosește de aplicațiile sale de smartphone și tabletă pentru a spiona copiii care le folosesc, fiind chemată în fața unei instanțe din California, relatează News.ro.Compania, care tocmai a anunțat că își va retrage conținutul de pe Netflix pentru a-și crea propriul serviciu de video streaming, a fost chemată în fața unei instanțe din California, unde este acuzată că aplicațiile sale colecționează informații despre copii, care sunt apoi vândute firmelor de advertising.Aplicațiile Disney ar include componente software specializate în urmărirea și colecționarea datelor despre comportamentul online al utilizatorilor. Deși este o tehnică des folosită de dezvoltatori pentru aplicațiile mobile, problema în acest este că la mijloc sunt copii.Acest comportament contravine COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), o lege adoptată de Congresul american în 1999 pentru a proteja intimitatea online a copiilor. Conform acestui act, colectarea datelor în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani nu se poate face decât cu acordul părinților.Într-un comunicat oficial, Disney neagă că aplicațiile sale ar încălca COPPA și spune că este vorba de neînțelegerea reglementărilor legale din partea reclamantului.Disney nu se află la prima abatere de acest gen. În 2011, filiala Playdom a companiei americane a fost amendată cu 3 milioane de dolari pentru exact același lucru ca în noul proces.În total, sunt vizate 42 de aplicații Disney:AvengersNetBeauty and the BeastPerfect MatchCars Lightening LeagueClub Penguin IslandColor by DisneyDisney Color and PlayDisney Crossy RoadDisney Dream TreatsDisney Emoji BlitzDisney GifDisney Jigsaw Puzzle!Disney LOLDisney Princess: Story TheaterDisney Store BecomeDisney Story CentralDisney Magic TimerDisney Princess: Charmed AdventuresDodo PopDisney Build It FrozenDuckTales: RemasteredFrozen Free FallFrozen Free Fall: Icy ShotGood Dinosaur Storybook DeluxeInside Out Thought BubblesMaleficent Free FallMiles from Tomorrowland: MissionsMoana Island LifeOlaf's AdventuresPalace Pets in Whisker HavenSofia the First Color and PlaySofia the First Secret LibraryStar Wars: Puzzle DroidsTMStar WarsTM: CommanderTemple Run: OzTemple Run: BraveThe Lion GuardToy Story: Story TheaterWhere's My Mickey?Where’s My Water?Where's My Water? 2Zootopia Crime Files: Hidden Object