Compania „Decirom” relansează competiţia pe piaţa cimentului

Compania „Decirom” relansează competiția pe piața cimentului

Nava „Tai Hua Hai” a acostat în dana 47, la terminalul „Decirom”. A adus 44.993 tone de ciment din îndepărtata Chină. Brațul instalației de descărcare a pătruns în hambarul cargoului și lucrează din plin. Aspiră 700 tone pe oră. După 20 de ani Noul terminal de ciment al portului Constanța a intrat în funcțiune. Evenimentul punerii în exploatare a investiției în valoare de 12 milioane euro este marcat de prezența prefectului Dănuț Culețu, a președintelui Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Mihai Dărăban, a numeroși oameni de afaceri, manageri din companiile portuare, din industria materialelor de construcții și din comerț. Directorul general, spaniolul Mario Garcia, deschide festivitatea cu un scurt discurs în românește. „În urmă cu 20 de ani, importam ciment din România. Astăzi, am investit aici și aducem ciment” – spune el. Lansarea activității de operare în terminal este marcată în stil marinăresc, cu o sticlă de șampanie spartă de zidul depozitului de ciment. Investiția realizată de noul acționar majoritar al „Decirom”, compania spaniolă „Ceminter” (specializată în importul de ciment) cuprinde instalația de descărcare a navelor, un siloz pentru cimentul vrac (cu capacitatea de 50.000 tone), o stație pentru realizarea amestecurilor (cu o productivitate de 250 tone pe oră), o linie de însăcuire (cu o producție de 4.000 saci pe oră), un paletizator automat, buncăre pentru încărcarea cisternelor auto, un laborator pentru analiza chimică a cimentului și birouri. În terminal va fi introdus ciment de calitate superioară, care va fi prelucrat în stația de producție a amestecurilor (o instalație unică în România) și adus la compoziția solicitată de beneficiar, în funcție de domeniul de utilizare. Linia de însăcuire a trecut de ultimele probe și a început să lucreze. Sub un buncăr se află o cisternă, la încărcare. „Avem foarte multe solicitări de la clienții din țară - spune Mario Garcia. Am început să livrăm 300 – 400 tone zilnic. În cinci – șase zile vom descărca această navă.” Un jucător de mare tonaj În 2008, terminalul va livra circa 300.000 tone de ciment. Apoi, va ajunge la capacitatea maximă, de 1.000.000 tone pe an. Unii dintre oaspeți cercetează instalațiile cu ochi de profesionist. Cei mai curioși și mai interesați au urcat pe estacada mașinăriei de însăcuit. Privesc cum automatul preia sacadat sacii de hârtie, îi umple, îi închide ermetic și-i trimite la instalația care-i paletizează. „După cum observați, nu este nici urmă de praf în aer. De altfel, cei de la Mediu au venit și au făcut măsurători“ – spune Mario Garcia. „Condițiile de muncă din acest nou terminal sunt bune. Nu sunt noxe. Instalațiile sunt noi, performante. Terminalul este servit de 15 oameni, dintre care 10 muncitori. Propunerile salariile făcute de sindicat pentru cei cel lucrează aici au fost acceptate. Sperăm ca patronatul să investească în toate sectoarele de activitate ale companiei, astfel ca și ceilalți 250 de lucrători să beneficieze de creșterea productivității și a salariilor“ – declară Silviu Stanciu, liderul sindicatului. Piața românească a cimentului este controlată de trei producători internaționali: „Lafarge” (Franța), „Holcim” (Elveția) și „HeidelbergCement” (Germania). Producția lor anuală este de 7 - 10 milioane de tone de ciment. De-a lungul timpului, cererea a fost deseori mai mare decât oferta, iar acest lucru a marcat decisiv prețul cimentului din țara noastră și costul construcțiilor. Intrarea în funcțiune a terminalului portuar, prin care pot pătrunde în România până la 1.000.000 de tone de ciment pe an, va relansa competiția pe piață și va influența și prețul de desfacere. Noua capacitate de operare va avea efecte benefice și asupra industriei portuare. Realizând această investiție, „Decirom” și „Ceminter” atrag fluxuri de marfă de până la 1.000.000 de tone pe an în portul Constanța Nord, zonă a cărei activitate este în declin de câțiva ani.