Comisarul şef Aurelian Zaheu, instalat provizoriu la conducerea IPJ Constanţa

„Experiment” până la alegeri

Comisarul șef Aurelian Zaheu, instalat provizoriu la conducerea IPJ Constanța

Noul șef interimar al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța este comisarul șef Aurelian Traian Zaheu, fost șef al Serviciului de Spălare a Banilor din Direcția de Combatere a Crimei Organizate a Inspectoratului General al Poliției Române, care îl înlocuiește în funcție pe chestorul Vasile Bârgoz, recent pensionat, la cerere. El a fost instalat oficial la conducerea instituției, sâmbătă, de șeful IGPR, chestorul Gheorghe Popa, venit special la Constanța pentru acest eveniment. În deschiderea conferinței de presă, chestorul Popa a prezentat două ordine ale ministrului Internelor și Reformei Administrative, Cristian David, primul privind pensionarea fostului șef al IPJ Constanța, chestorul Vasile Mircea Bîrgoz, iar al doilea, împuternicirea comisarului șef Aurelian Traian Zaheu la comanda IPJ Constanța pe o perioadă de trei luni. Șeful Poliției Române a declarat că în funcție de modul în care comisarul șef Zaheu va manageria activitatea Poliției constănțene și de felul în care va fi perceput de subordonați, ordinul de numire poate fi prelungit cu încă trei luni, urmând ca ulterior să fie organizat un concurs pentru titularizarea pe post. Întrebat de ce a fost nevoie să vină un alt ofițer, de la „centru“, pentru a prelua cârmele Poliției constănțene, chestorul Popa a răspuns că „așa am considerat noi, că trebuie să vină un șef din afara județului, dar nu pot să vă răspund acum de ce”. La rândul său, comisarul șef Zaheu a declarat că „este hotărât să facă treabă aici, iar în perioada următoare va evalua situația operativă din Constanța”. „Județul Constanța are probleme din punct de vedere al unor fapte antisociale pe care o să le gestionăm împreună cu colegii de la IPJ” a spus acesta, referindu-se la „acțiuni de grup infracțional, conflictele stradale dintre cetățenii de etnie romă sau între grupări care sunt generate pe fondul unor scandaluri stradale”. El a mai precizat că a venit la Constanța pentru a îndeplini mai multe misiuni importante, în perioada interimatului său urmând să aibă loc evenimente importante, cum ar fi summit-ul NATO, alegerile locale, sezonul estival, alegerile parlamentare(?!) Noul șef al IPJ Constanța, comisarul șef Aurelian Traian Zaheu, are 51 de ani, este căsătorit și are un copil. El a precizat că are 30 de ani de activitate în Poliția Română, dintre care 16 în cadrul IGPR.