Comisarul Emilian Nicolae, acuzat că a bătut două tinere în beciul Poliţiei Cernavodă

Comisarul Emilian Nicolae, acuzat că a bătut două tinere în beciul Poliției Cernavodă

Două prostituate din Cernavodă, dintre care una însărcinată în șapte luni, îl acuză pe comisarul Emilian Nicolae că le-a dus la sediul Poliției din localitate și le-a bătut pentru că au refuzat să mai cotizeze la el, din banii primiți de la clienți. Cele două tinere au menționat că, în urma bătăii primite de la polițist, după ce au scăpat de la sediul instituției, unde se mai aflau și alți colegi de-ai lui, au ajuns la spitalul din localitate, pentru a primi îngrijiri medicale, cu atât mai mult cu cât cea gravidă era în stare destul de gravă. Mai mult, ele aduc acuzații și în sensul că, în urmă cu câteva săptămâni, polițistul le-a cerut să întrețină relații sexuale cu el, dar au refuzat, ceea ce se pare că l-a enervat și mai mult pe omul legii. Totuși, există voci care spun că s-ar putea ca reclamațiile aduse polițistului să fie o răzbunare din partea proxenetului care are grijă de cele două tinere. Corb la corb nu-și scoate ochii Comisarul Emilian Nicolae a fost, până în urmă cu aproximativ o lună, șeful Poliției Cernavodă. Din câte se pare, el a fost înlocuit din funcție din cauza mai multor plângeri care au existat la adresa sa. La timpul respectiv, conducerea IPJ Constanța a luat decizia ca frâiele Poliției Cernavodă să fie preluate de comisarul șef Petru Meteleț, transferat de la Poliția Medgidia. Vizavi de reclamațiile celor două fete, în cursul zilei de ieri, am încercat să luăm și punctul de vedere al celui incriminat, însă el nu a răspuns la telefonul mobil și nici nu a fost găsit la sediul instituției unde lucrează. Din acest motiv, am dorit un punct de vedere al șefului instituției, comisarul șef Petru Meteleț. După ce am stabilit telefonic o întâlnire cu el, la sediul instituției pe care o conduce, ne-am deplasat la Cernavodă. Numai că șeful Poliției încă nu ajunsese la locul de muncă, anun-țându-ne prin ofițerul de serviciu că mai întârzie aproximativ o oră. Deși inițial am crezut în cuvân-tul lui Meteleț, considerându-l un om de onoare, în cele din urmă ne-am dat seama că nu este decât o păcăleală. Și asta pentru că Meteleț nu a mai ajuns la sediu. Mai mult, și-a închis telefonul mobil ca să nu-l mai deranjăm. În consecință, atitudinea sa ne face să credem că cele două fete au motive atunci când susțin că au fost bătute chiar în sediul Poliției din Cernavodă, pentru că altfel nu se explică fuga lui Meteleț, când ar fi fost atât de simplu să dea o declarație față de acuzațiile care se aduc subalter-nului său, și implicit instituției pe care o conduce. Și totuși mai există o explicație! Este posibil ca Meteleț să-și fi adus aminte că funcția de șef al Compartimentului Proxenetism și Trafic de Persoane din cadrul IPJ Constanța, pe care a deținut-o, înainte să fie mutat la Medgidia, a pierdut-o tot în urma unui asemenea scandal și să încerce să mușamalizeze întâmplarea cu cele două fete, care aruncă acum o pată neagră asupra Poliției Cernavodă. Pentru cei care nu știu, în urmă cu vreo trei ani, comisarul șef Meteleț, împreună cu un subaltern de-al său, au fost acuzați de mai multe tinere din Constanța că au intrat cu forța, fără mandat de percheziție, peste ele în casă, le-au bătut și le-au forțat să dea declarații nereale. Despre măsurile care vor fi luate de șeful IPJ Constanța vizavi de ceea ce se întâmplă la Cernavodă vom scrie în edițiile viitoare.