Comenzile la taxiuri au scăzut cu 50%, în 2009

Companiile de taxi sunt direct influențate de lipsa de lichidități a populației, pe fondul crizei economice actuale. „În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, la începutului anului 2009 se simte o scădere de aproape 50% a cererii de taxiuri”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Constantin Stanciu, șofer de taxi în Constanța. „Se vede că oamenii nu mai au bani. Întâi se gândesc să plătească ratele la locuință sau să mănânce și preferă să taie din cheltuieli precum mersul cu taxiul sau chiar mersul cu mijloacele de transport în comun. Sigur, în fiecare an există o perioadă critică pentru taximetriști, de pe 7 - 8 ianuarie până pe 15 aprilie, când cererea scade simțitor. În 2009, acest lucru se resimte mai serios, în comparație cu anii precedenți”, a precizat acesta. În acest context, șoferii de taxi au din ce în ce mai multe perioade „moarte” și reușesc să-și realizeze mult mai greu target-ul. „Oamenii sunt speriați. Toată lumea e în așteptare, stăm foarte mult în stație înainte de a avea un client. Spre exemplu, zilele trecute a trebuit să stau chiar 18 ore pentru a realiza suma fixă zilnică. Am și alți colegi care stau chiar două - trei ore, în zona gării, unde ar trebui să existe o cerere mare și constantă. Ca să realizezi target-ul într-un timp scurt, e nevoie de mult noroc”, a afirmat Ion Dumitru, taximetrist. „Ceea ce este mai rău este oferta mare în Constanța. Există foarte multe taxiuri în Constanța , însă, din păcate, cererea nu este pe măsură. Companiile de taxi au foarte multe mașini trase pe dreapta, fără șoferi”, a mai declarat acesta. În ceea ce privește scăderea tarifelor, cel puțin momentan nu se pune problema în Constanța. „S-a propus scăderea tarifelor în București, unde cererea este aproape inexistentă și în plus, prețurile practicate de firmele de taxi variază mult. Eu nu cred că va exista vreo scădere de tarife la noi. Sigur, prețul petrolului a scăzut mult, însă acum intervine problema deprecierii leului față de euro. Prețul benzinei a scăzut puțin înainte de sărbători, dar a revenit imediat, la începutul acestui an”, a explicat Ion Dumitru. „Chiar dacă vor exista reduceri, nu cred că cererea de taxi-uri va crește atât de mult. Sunt situațiile din Craiova, spre exemplu, unde tariful e un leu pe kilometru, însă pentru a lua un taxi, se adună grupuri de patru - cinci persoane. În Timișoară, unde tariful e 1,4 lei, nu poți să iei taxiul doar pentru a parcurge o distanță de doi - trei kilometri. O comandă de taxi acolo înseamnă ca respectivul șofer să primească peste cinci lei pe cursă”, a precizat Gheorghe Mariș, taximetrist constănțean. În Constanța, tariful taxiurilor este de 1,79 lei pe kilometru, pentru o cursă în timpul zilei. Pentru restul anului 2009, previziunile sunt sumbre, din partea șoferilor de taxi. „Vânzările au scăzut cam la toate produsele, există din ce în ce mai mulți disponibilizați, iar euro va crește în continuare și probabil va ajunge până la 4,5 lei, în vară. Cererea va crește spre vară odată cu venirea turiștilor, însă nu vom mai înregistra aceleași venituri ca anii precedenți”, a concluzionat Gheorghe Mariș.