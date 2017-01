„Comat Constanţa” va livra vinuri dobrogene restaurantelor din India

„Comat Constanța” va livra vinuri dobrogene restaurantelor din India

În vremuri de creștere economică toată lumea e pricepută la management. Examenul de maturitate managerială se dă abia pe timp de criză. Atunci se probează cine stăpânește această știință, reușind să găsească soluții la provocările momentului, să se adapteze din mers. Tipologia crizei Se poate schița o tipologie a managerilor după comportamentul pe timp de recesiune. Cei mai mulți adoptă metoda melcului. Reduc cheltuielile și activitatea. Afacerea lor se retrage în cochilie, așteptând vremurile bune. În loc să facă ceva pentru a grăbi venirea lor, respectivii contribuie la îndepărtarea de ele. În fapt, ei acționează ca agenți ai crizei. Cea de a doua categorie o reprezintă combatanții anticriză. Sunt cei ce nu ard gazul discutând despre recesiune, ci își suflecă mânecile și depanează motoarele gripate ale economiei. Suport de stat la export În prima săptămână a acestei luni, la Mumbai (India) s-a desfășurat cea de a doua ediție a Târgului internațional „Tehnologii Inovative pentru Industrie”. Alături de firmele indiene au fost prezente companii din șase alte state ale lumii, printre care SUA și România. Din delegația țării noastre au făcut parte reprezentanții societăților: „Comat Constanța” SA, „Comat Arhiva” SRL, ICEMENERG, Metarom Industries, SIM-CO BH, Winsoft Group, Turnătoria Centrala Orion, ICTM SA și Romanian Trade Promotion Center. Trebuie menționat un aspect foarte important. Cea mai mare parte a costurilor participării românești a fost suportată din fondurile de susținere și promovare a exporturilor, administrate de Ministerul IMM-urilor. Concret, de la bugetul de stat au fost acoperite în totalitate cheltuielile cu transportul, manipularea, asigurarea exponatelor, cu taxele vamale, materialele publicitare, amenajarea standului, protocolul etc. De asemenea, au fost decontate în proporție de 50% cheltuielile cu transportul și cazarea unui reprezentant al fiecărei companii expozante. Surprinzătoarea Indie „Rezultatele participării la târg au fost peste așteptări – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Ciurea, directorul general al SC „Comat Constanța” SA. Am stabilit contacte și am deschis canale de comunicații cu un mare număr de firme. Am identificat nu doar oportunități de import, cât mai ales de export.” Societatea constănțeană a găsit companii indiene interesate de vinurile dobrogene și de bateriile auto produse în țara noastră, dar și furnizori pentru anumite sortimente de tablă, oțel inox, șine de cale ferată ori tractoare. S-au stabilit contacte cu transportatori navali, precum și cu firme doritoare să recruteze forță de muncă înalt calificată, din România. „India are un potențial economic extraordinar. Oamenii săi de afaceri sunt interesați să importe produse de calitate superioară, iar cele românești sunt cotate ca făcând parte din această categorie. Este o percepție favorabilă, care ne ajută să penetrăm pe această piață” – afirmă Ciurea. Noua orientare „Comat Constanța” a acumulat experiență în relațiile internaționale, îndeosebi cu firme din Bulgaria, Ungaria și Serbia. Acum, și-a propus să își extindă contactele în afara continentului, în Asia. „În condițiile crizei trebuie să dăm dovadă de mobilitate cât mai mare. Când spun acest lucru mă gândesc nu doar la multiplicarea relațiilor în întreaga lume, dacă se poate, dar și la abordarea unor domenii noi. Nu ne vom mai limita la comerțul intern și importuri, vom face și export. Agresivitatea noastră pe piață (în sensul bun al cuvântului) va spori” – afirmă directorul general. Noua orientare a companiei este marcată, de altfel, prin organizarea unui departament special de relații comerciale internaționale. Când alții reduc locurile de muncă, „Comat Constanța” a angajat specialiști tineri, cu experiență în domeniu și i-a pus la muncă.