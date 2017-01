Comănici plăteşte 15.000 lei pentru bărbăţia lui „Stelică“

Comănici plătește 15.000 lei pentru bărbăția lui „Stelică“

Pentru că are gura mare, Comănici trebuie să bage acum mâna adânc în buzunare și să se scarpine de… 15.000 lei (150 milioane lei vechi). A făcut o obsesie pentru bărbăția lui Duțu și nu s-a lăsat până când liderul democrat nu l-a ars. În instanță. Cruciatul Comănici, mare lider peste suflarea peremistă de la Constanța, se tot lăuda pe la colțurile de stradă și prin ziare că el știe că „Stelică o are mică”. Când a venit vorba să probeze în instanță cât de mare sau cât de mică o are adversarul său politic, Comănici s-a întors cu spatele și a încercat să se ascundă. Pentru că nu a apreciat cu exactitate dimensiunile, judecătorii l-au condamnat pe președintele PRM pentru calomnie și injurii și l-au obligat la plata sumei de 15.000 lei drept daune către Stelian Duțu. Daune pentru calomnie și injurii Radu Comănici, președintele PRM Constanța, a dat-o din nou în bară. Nu a mai pierdut vreo organizație care a dezertat din partid, nici nu a coborât mai jos în sondaje (nu că ar avea unde să se ducă mai jos). El pătimește acum că s-a legat de bărbăția lui Duțu și l-a acuzat în presă de afaceri ilegale și legături cu lumea interlopă. După ce au strâns suficiente probe, avocații liderului PD l-au dat pe Comănici în judecată pentru calomnie și insultă, cerând daune de 15.000 lei. Pentru că nu s-a prezentat nici măcar o singură dată în fața judecătorilor ca să dea explicații și pentru că probele vorbeau de la sine, Tribunalul l-a scos imediat vinovat pe cruciatul lui Vadim. Acum, este bun de plată. Tocmai el, sărmanul, care își cântă sărăcia pe la toate conferințele de presă, unde se plânge că nu are „o palmă de teren pe tot litoralul”. După partid, Comănici își scufundă acum și economiile. Stelian Duțu a primit vestea de la avocați ca pe un lucru cât se poate de firesc. „Știam că voi câștiga deoarece probele erau foarte clare, iar Comănici nu s-a prezentat la niciun termen. Oricum, eu câștig toate procesele. L-am câștigat pe acesta, am câștigat și cu Nicușor Constantinescu, le voi câștiga pe toate”. Duțu spune că nu va păstra banii, ci îi va dona unei instituții pentru copii. „Nu mă bucur eu la banii lui Comănici. Eu doar mi-am apărat demnitatea, iar el trebuie să plătească pentru că m-a calomniat”, a adăugat liderul democrat.