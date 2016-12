Comandantul armatei americane din Coreea de Sud a cerut elicoptere şi rachete suplimentare

Comandantul armatei americane din Coreea de Sud a cerut elicoptere și rachete suplimentare

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Comandantul forțelor americane stațio-nate în Coreea de Sud a cerut, ieri, Penta-gonului rachete și elicoptere de atac suplimentare, pe fondul amenințărilor în creștere ale Phenianului față de Seul.„Pentru a ne consolida capacitatea de luptă, am cerut ca noi să avem prioritate pen-tru a primi escadroane suplimentare de atac și de recunoaștere”, precum și „capacități spo-rite în termeni de rachete balistice de apă-rare”, a declarat generalul James Thurman.Declarațiile generalului american au loc într-un moment în care Phenianul a amenințat de mai multe ori Seulul cu „un război sacru” folosind mesaje din ce în ce mai virulente.Statele Unite, aliate ale Coreei de Sud în timpul războiului Coreei (1950-1953), are dislocați 28.500 de militari pe teritoriul acestei țări.Thurman a cerut de asemenea Departamentului american al Apărării să trimită un batalion de aviație, dotat cu elicoptere de atac Apache.„Cred că vom putea ajunge la acest lucru”, a declarat generalul, adăugând că prioritatea este de „a menține o situație stabilă și pașnică” în peninsula coreeană: „Mă voi asigura că vom menține la cel mai înalt nivel pregătirile”.De la decesul liderului nord-coreean, Kim Jong-il, în decembrie 2011, și venirea la putere a fiului său cel mai mic, Kim Jong-un, care are aproximativ 30 de ani, tensiunile dintre cele două țări au crescut.Imaginile din satelit sugerează o dezvoltare a capacităților nucleare ale Coreei de Nord. Analiștii estimează că noul lider al țării are nevoie să își demonstreze puterea militară după lansarea eșuată din aprilie a unei rachete.