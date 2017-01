Coliziune în portul Constanţa

Coliziune în portul Constanța

Pe data de 12 ianuarie, în jurul orei 11,30, remorcherul „Liești“, aparținând companiei „Canal Service“, a efectuat o manevră cu barja nr. 2078 (fără marfă la bord), din dana 6 spre dana ro-ro a portului Constanța. Potrivit comunicatului Capitaniei Zonale, în timpul operațiunii, „Liești” a intrat în coliziune cu nava „Herakles”, sub pavilion Liberia, care era acostată în dana 5, lovind-o în pupa babord, deasupra liniei de plutire. Remorcherul nu a suferit nicio avarie. În schimb, „Herakles“ s-a ales cu o basea (adâncitură) cu lungimea de circa 30 centimetri și profunzimea de 1,5 cm, fără ca tabla să se fisureze. Cazul este investigat de ofițerii din cadrul Serviciului Cercetare al Căpităniei Zonale Constanța. „Liești“ are lunngimea de 23,30 m și lățimea de 6,96 m, în vreme ce nava, „Herakles” are 87,90 m lungime, 12,80 m lățime.