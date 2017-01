Colin Powell, relaţie cu Corina Creţu?

Colin Powell, relație cu Corina Crețu?

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Colin Powell, fostul secretar american de stat în mandatul lui George W. Bush, a recunoscut, joi, că a întreținut un schimb de e-mail-uri foarte personale cu Corina Crețu, fosta consilieră a președintelui Ion Iliescu, în prezent europarlamentară PSD. El a insistat însă, într-o declarație remisă publicației The Smoking Gun, că nu a avut o relație cu Crețu și că mesajele de genul acela au încetat în urmă cu câțiva ani.Powell a relatat că a cunoscut-o pe Crețu în urmă cu 10 ani, când aceasta era consilieră a președintelui Ion Iliescu. „După ce am părăsit Departamentul de Stat în 2005, am ținut legătura prin e-mail. Cu timpul, mesajele au căpătat o natură foarte personală, dar nu au dus la o relație. Nu a existat o relație atunci și nu există acum”, a spus fostul înalt oficial american, care este căsătorit de aproximativ 50 de ani.Powell a admis că a primit de la Crețu fotografii, dar a subliniat că acestea nu aveau „nimic nepotrivit”. „Mi-a trimis fotografii în mod frecvent. Multe fotografii de familie cu nepoatele sale pe care le adoră, reuniuni de familie, întâlniri formale de lucru, fotografii de la nunta sa și câteva poze în costum de baie”, a spus Powell.El a precizat că i-a cerut Corinei Crețu să șteargă mesajele.