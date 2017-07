Cod galben și portocaliu de ploi de sâmbătă seara până luni

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Meteorologii au emis, sambata, o avertizare de Cod galben de ploi cu caracter torential pana duminica ora 9.00, pentru sudul Banatului, local in Transilvania si Moldova, precum si zona Carpatilor Meridionali. De asemenea, incepand de duminica seara intra in vigoare o avertizare de Cod portocaliu de ploi pentru 15 judete, care este valabila pana luni, ora 23.00.Din seara zilei de sambata pana duminica dimineata (1/2 iulie), in sudul Banatului, local in Transilvania si Moldova, precum si in zona Carpatilor Meridionali si in cea mai mare parte a Orientalilor vor fi intervale cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si punctiform 35...45 l/mp.Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse si in restul teritoriului, cu precadere in nordul Olteniei si al Munteniei.De dumunica seara, ora 20.00, intra in vigoare o avertizare de Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice si grindina, valabila pana la luni, la 23.00, in judetele Gorj, Valcea, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman si zona de munte a judetelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna si Buzau.Aici, instabilitatea atmosferica va fi deosebit de accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa de 50...70 l/mp si pe arii restranse 80...90 l/mp.Tot de duminica seara pana luni, in sudul Banatului, jumatatea estica a Munteniei, in cea mai mare parte a Moldovei si local in Transilvania temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se vor inregistra, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitati de apa in general intre 25 si 50 l/mp.