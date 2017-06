CNN a concediat prezentatoarea care a publicat o fotografie în care apare ţinând capul lui Trump

CNN a concediat prezentatoarea care a publicat o fotografie în care apare ținând capul lui Trump

Ştire online publicată Joi, 01 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița și prezentatoarea de televiziune Kathy Griffin a stârnit controverse după ce a publicat, marți, pe rețelele de socializare, o fotografie în care apare ținând capul lui Donald Trump, iar ca urmare a acestui fapt postul CNN, cu care avea un contract din 2007, a concediat-o, scrie News.ro.Actrița și prezentatoarea de televiziune Kathy Griffin a stârnit controverse după ce a publicat, marți, pe rețelele de socializare, o fotografie în care apare ținând capul lui Donald Trump, iar ca urmare a acestui fapt postul CNN, cu care avea un contract din 2007, a concediat-o. Concedierea lui Griffin de către CNN a venit la câteva ore după ce ea a publicat o înregistrare video în care își cere scuze pentru fotografia în care apare ținând capul lui Donald Trump plin de sânge.„Îmi cer iertare sincer. Abia acum văd reacțiile la această imagine”, a spus în videoclipul publicat marți noapte actrița în vârstă de 56 de ani.Trump a publicat, miercuri dimineață, pe contul său de Twitter, un mesaj la adresa lui Griffin, catalogând gestul ei drept „bolnav”. „Lui Kathy Griffin ar trebui să-i fie rușine de ea. Copiii mei, în special fiul meu în vârstă de 11 ani, Barron, trece prin momente dificile din cauza asta. Bolnav!”, a scris președintele SUA.Televiziunea CNN, cu care Griffin avea un contract - semnat în 2007 - de a fi coprozentator al emisiunii de Anul Nou, a transmis că fotografia este „dezgustătoare și ofensatoare”. Partanerul de platou al lui Griffin de la CNN, Anderson Cooper, a scris tot pe Twitter că este „constarnat de fotografie”. Miercuri după-amiază, CNN a transmis că a încheiat înțelegerea cu Kathy Griffin.În plus, mai mulți membri ai familiei Trump au abordat subiectul. Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a spus: „Ca mamă, soție și om, această fotografie este foarte deranjantă. Când te gândești la atrocitățile care au loc în lume astăzi, o astfel de imagine este pur și simplu greșită și te face să pui sub semnul întrebării sănătatea mintală a persoanei care a făcut-o”.Donald Trump Jr. a afirmat că „fotografia este dezgustătoare, dar nu surprinzătoare”. În plus, el a cerut CNN să ia atitudine.Actrița Kathy Griffin, deținătoare a două premii Emmy pentru show-ul „My Life on the D List”, a șters în câteva ore imaginea de pe contul său. Ea a susținut că i-a cerut lui Shields să înlăture imaginea din online. Fotografia a fost realizată de Tyler Shields, cunoscut pentru realizarea unor imagini controversate, iar în timpul ședinței foto, Griffin a glumit spunând că probabil va fi nevoită să se mute în Mexic după ce va fi lansată imaginea.Griffin a publicat două mesaje pe Twitter. În primul, care însoțea fotografia, ea a scris: „Subtitrez asta «îi ieșea sânge prin ochi, sângele ieșiea din... oriunde»”. Actrița a revenit: „Evident, nu sunt de acord cu violența de niciun fel, niciodată! Abia dacă râd de Batjocoritorul Șef”.Critici au venit atât din partea liberalilor, cât și din cea a conservatorilor. Chiar și Chelsea Clinton a opinat: „Este abject și greșit. Nu este niciodată amuzant să glumești despre uciderea unui președinte”.