Clipe de groază! Un rechin a sărit pe placa unui surfer

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Surferul australian Dean Norburn a explicat că el plecase la surfing împreună cu doi prieteni, în largul plajei Bondi Beach."Eram culcat în timp ce navigam, am încetinit și am vrut să mă așez pe placă iar apoi rechinul m-a atins și a aterizat pe placa mea", a spus Dean Norburn pentru AFP."A fost un șoc după cum vă puteți imagina. Și pe cât mai repede a venit, pe atât de repede a sărit în apă și a înotat în direcția unuia dintre prietenii mei, s-a dus sub placă și după aceea a plecat", a relatat Dean Norburn."A fost destul de ireal. A fost prima mea întâlnire cu un rechin și sper că va fi și ultima", a adăugat el, citat de Agerpres.