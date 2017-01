Cleanerii „curăţă“ constănţenii de bani

Cleanerii „curăță“ constănțenii de bani

Dintr-o afacere care funcționa doar două luni pe an, înaintea Paștelui și Crăciunului, firmele de curățenie au evoluat la statutul de Cenușăreasă a pieței imobiliare. Numărul impresionant de ansambluri rezidențiale date în folosință și exigențele din ce în ce mai mari ale proprietarilor, care au crescut direct proporțional cu veniturile, i-au îmbogățit pe cleaneri. În prezent, a angaja o firmă de curățenie este echivalentul cablării la internet sau la televiziune… adică o simplă utilitate. Afacerile firmelor de profil au crescut chiar și mai mult în această vară, datorită numărului mare de închirieri de apartamente și case. Sistemul este simplu. Chiriașii vin și stau o săptămână, după care proprietarul cheamă o firmă de curățenie, care pregătește locuința pentru următoarea tranșă de persoane. „Nu prea mai există zile moarte. Am strâns mulți clienți fideli, în special din recomandări, și trebuie să onorăm toate comenzile. Pe timp de vară, cele mai căutate servicii sunt curățenia de întreținere, la una sau două săptămâni, și curățenia după constructor, în apartamentele și casele noi”, spune Denis Eduard, managerul unei firme locale de cleaning. Determinantă pentru transformarea cleaningul într-o afacere „pe tot anul” a fost și dinamica bună a mediului de afaceri constănțean. Numărul mare de firme a pus presiune pe firmele de curățenie, forțându-le să vină cu servicii noi și să facă investiții în echipamente mai bune. Odată cu cererea, au crescut însă și tarifele. Din fericire, majorările nu au fost drastice, datorită concurenței puternice de pe piața locală. Cele mai multe firme oferă un preț pe metru pătrat, stabilit în funcție de suprafață, murdărie, numărul de oameni trimiși și tipul clientului (nou, vechi). Astfel, curățenia generală costă 4-5 lei/metru pătrat, în timp ce curățenia după constructor costă 4-6 lei/metru pătrat, întrucât este mai dificilă. Întreținerea locuințelor costă între 3 și 5 lei/metru pătrat. La alegere, firmele pot curăța geamurile (2,5 – 3 lei/metru pătrat) și covoarele/mochetele (3 – 5 lei/metru pătrat). De asemenea, prețurile mai pot fi stabilite și în funcție de tipul locuinței. Spre exemplu, cură-țenia într-o garsonieră poate costa fix 250 lei. Pentru fiecare cameră în plus, se mai adaugă apoi 50 lei (2 camere – 300 lei, 3 camere cu 2 băi – 400 lei, 4 camere – 450 lei). Pentru vile, este mai greu de stabilit un preț fix. În general, casele de până la 180 – 200 metri pătrați se curăță cu 700 – 800 lei. Cine are vilă de peste 200 metri pătrați, va trebui să plătească între 1.000 și 1.500 lei. Tarifele includ combustibilul necesar pentru transportul personalului, echipamentele, detergenții și plata oamenilor.