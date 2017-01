Clasa politică, disperată că i se apropie sfârşitul

Clasa politică, disperată că i se apropie sfârșitul

Ştire online publicată Marţi, 20 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnule Președinte, de ce ați ales să convocați referendum pentru votul uninominal pe data de 25 noiembrie? - A fost un angajament pe care l-am luat în fața românilor și care trebuia respectat. Am considerat că este singura variantă prin care românii vor putea să își aleagă uninominal reprezentanții în Parlament începând cu următoarele alegeri parlamentare. Am lăsat suficient timp partidelor politice și Parlamentului să adopte o lege, dar, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, în ciuda angajamentelor pe care liderii partidelor și le-au luat în fața mea și în fața românilor. Mi-a fost clar că votul uninominal, care reprezintă un pas uriaș pentru reformarea clasei politice, nu este dorit de partide și că rezultatele referendumului reprezintă o presiune suplimentară a cetățenilor asupra Parlamentului pentru ca acesta să adopte imediat legea votului uninominal, astfel încât la următoarele alegeri românii să voteze oameni și nu liste de partid ca până acum. A venit vremea curățeniei în Parlamentul României. - Dar Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pe o lege a votului uninominal... - În primul rând, nu este vorba de o adevărată lege a votului uninominal. În al doilea rând, acesta a fost un act tardiv și făcut mai mult pentru imagine. Asumarea răspunderii Guvernului nu garantează în nici un fel că legea va fi aplicată la următoarele alegeri parlamentare. Sunt mai multe probleme aici. Una dintre ele este că varianta de vot uninominal propusă de Guvern nu rezolvă problema reformării clasei politice, care ar trebui să fie un obiectiv major al României. A doua este că legea pe care și-a asumat răspunderea Guvernul este incompletă și reprezintă în bună parte o păcăleală. Eu am propus românilor la referendum să se pronunțe asupra unei variante radicale de vot uninominal. O variantă ușor de înțeles, transparentă, cu două tururi de scrutin. În varianta propusă la referendum toți parlamentarii vor fi aleși prin vot uninominal. Candidații se vor confrunta în primul tur și, dacă nici unul nu obține majoritate, adică 50%+1, atunci se ajunge la turul doi, unde se vor confrunta primii doi candidați. Și cel mai bun câștigă. Este exact ca votul pentru primar, cu care românii s-au obișnuit de 17 ani. - Și varianta Guvernului? De ce spuneți că este o păcăleală și că legea este incompletă? - Dintr-un motiv simplu. În varianta Guvernului, doar jumătate din parlamentari sunt aleși prin vot uninominal. Cealaltă jumătate este aleasă printr-un mecanism netransparent, care e chiar mai rău decât listele de partid pe care le avem acum. Acest lucru dă posibilitatea partidelor politice să trimită în Parlament clienți politici, finanțatori, oameni care nu au nici o legătură cu politica, ci doar cu afacerile. Oameni care odată intrați în Parlament se vor îndepărta de interesele comunității și își vor urmări doar interesele proprii sau cele ale unor lideri în partid. Sunt oameni care nu vor avea nici o responsabilitate față de alegători pentru că se vor gândi tot timpul că ei au fost puși acolo de șefii politici și, deci, vor răspunde doar în fața acestor șefi politici. Pe de altă parte, legea electorală a Guvernului este incompletă pentru că ar fi trebuit să conțină și o hartă a colegiilor uninominale, adică împărțirea pe zone a județului. Cred că intenționat nu au fost incluse aceste colegii, pentru ca partidele din Parlament să se mai certe câteva luni pe desemnarea colegiilor și să amâne aplicarea legii pentru 2012. Ceea ce ar fi un dezastru pentru România. Încă patru ani de întârziere în reformarea clasei politice ne vor costa pe toți foarte mult. Referendumul, însă, este garanția că, de data aceasta, oamenii nu vor mai putea fi păcăliți. Legea va trebui adoptată la timp, adică înainte de următoarele alegeri parlamentare și va trebui să conțină o variantă de vot uninominal adevărată, nu așa cum este cea propusă de Guvern. - Credeți că partidele vor ține cont de rezultatele referendumului? - Partidele nu vor mai avea încotro. Referendumul este un instrument democratic prin care cetățenii își exprimă voința suverană. Dacă 9 milioane de români vor veni la vot pentru a valida referendumul, politicienii din parlament nu vor avea altceva de făcut decât să respecte voința poporului. Constituția spune foarte clar, la articolul 90, că prin referendum poporul își exprimă voința. Și tot Constituția spune, la articolul 2, că în România suveranitatea aparține poporului și că poporul își manifestă suveranitatea prin vot liber și prin referendum. În aceste condiții constituționale niciun parlamentar n-ar putea să-și permită să nu respecte voința poporului suveran. - Vom avea așadar parlamentari aleși ca primarii. Cu ce vor fi ei mai buni decât primarii? - Eu nu spun că există doar primari buni. Există primari mai buni sau mai răi, ca peste tot. Totuși, nu putem să observăm că în țara asta, dintre toți aleșii, primarii sunt cei mai preocupați de problemele comunității. Asupra lor apasă o mare responsabilitate și ei simt asta în fiecare zi. Eu însumi am fost primar al celui mai mare oraș din România. Și în fiecare zi mă gândeam câți oameni au investit speranțele în mine ca să ajung în acea funcție. Am pus interesul cetățeanului înaintea oricărui alt interes, pentru că cetățeanul m-a trimis acolo și în fața lui răspundeam la sfârșitul mandatului. Așa va fi și cu parlamentarii, sunt sigur. Poate vor fi unii mai competenți, alții mai puțin competenți, dar toți, vă garantez, se vor gândi în fiecare zi că vine sfârșitul mandatului și oamenii îi vor întreba: „Tu, cel pe care l-am ales, ce ai făcut pentru mine acolo în Parlament?”. Parlamentarii vor trebui să meargă mai des în teritoriu, să comunice mai mult cu oamenii, să le asculte nevoile și să-i informeze asupra activității lor din Parlament. Să le explice de ce au votat o lege sau nu au votat altă lege. În plus, sunt convins că parlamentarii vor lucra mai mult cu primarul și cu autoritățile locale. Pentru că au nevoie de sprijin reciproc. Toți, împreună, vor fi interesați de rezolvarea problemelor comunității, pentru că fiecare dintre ei va fi interesat să mai obțină un mandat. Până acum, cu votul pe liste, era ușor pentru parlamentari. Dacă nu își făceau treaba, erau parașutați de șeful de la București în alt județ la următoarele alegeri. Candidau acolo și mai luau un mandat, pentru că oamenii din județul în care fusese ales înainte nu i-ar mai fi dat votul. Așa se va întâmpla și în continuare, cu jumătate din parlamentari, dacă aceștia vor fi aleși prin varianta propusă de Guvern. - Dar se spune că prin varianta de uninominal partidele mici vor dispărea. Și că anumite minorități nu vor mai fi reprezentate în Parlament, cum ar fi maghiarii. - Partidele care nu propun candidați capabili vor dispărea, fie ele mici sau mari. Sunt destule partide care parazitează viața politică. Știm toți partide mici care, odată intrate în Parlament, au avut ca singur obiectiv șantajarea partidelor mari în scopuri departe de a fi nobile. Interesele economice și clientelare au dominat condiționalitățile impuse de acestea. Este timpul să spunem stop acestui mod de a face politică. Aceste partide au supraviețuit fie că au un lider unic, fie că au niște posturi de televiziune. Sunt partide care, de fapt, fac politica unui lider, nu politica cetățeanului. Dacă nu vor fi în stare să propună candidați credibili, cred că nu va plânge nimeni după ele. În ceea ce-i privește pe maghiari, este fals indusă ideea că nu vor fi reprezentați în Parlament. Vor fi reprezentați, pentru că nu îmi imaginez că în județe precum Harghita, Covasna, Mureș, Bihor, Satu Mare, candidații maghiari nu vor obține o mare parte sau parte din mandate. Eu cred că nu ar trebui să existe un prag de intrare în Parlament pe acest sistem de vot majoritar în două tururi. Pentru că dacă un candidat câștigă 50%+1 într-o circumscripție uninominală, nu ar fi corect să nesocotim voința acelor 50%+1 din cetățenii circumscripției și să nu permitem acelui candidat să îi reprezinte în Parlament dacă partidul nu atinge un prag de 5 procente. Dar, dacă discutăm despre maghiari, trebuie spus că și ei au probleme la fel de mari precum PSD. Au și ei Hrebenciucul lor sau pe Miki Șpagă al lor și, cu siguranță, Iliescul lor. Credeți că secuii n-ar vrea să aibă posibilitatea de a opta și pentru alt reprezentant decât emblematicii Attila Verestoy sau Laszlo Borbely sau Marko Bela? Vă asigur că și ei sunt percepuți la fel ca omologii lor din PSD. - Domnule Președinte, credeți că vor vota suficient de mulți români la acest referendum? - Cred că românii au o șansă mare la acest referendum să decidă cum își vor alege de acum înainte parlamentarii. Guvernul și Parlamentul pun piedici românilor să se exprime la referendum. Sunt organizate două secții de votare, în loc de una singură, una pentru europarlamentare și alta pentru referendum, toate acestea în speranța că oamenii vor veni în număr mic la vot. Oamenii nu sunt informați despre ce urmează să voteze, televiziunea publică nu își face datoria. Clasa politică simte că se apropie sfârșitul și face eforturi disperate să amâne acest sfârșit. Eu sunt convins că, în ciuda tuturor acestor piedici, românii vor vota în număr mare și la referendum și la alegerile europarlamentare. Votul uninominal va duce în scurt timp la o clasă politică mai bună, care să lucreze în folosul cetățeanului. Fiecare român își dorește să avem mai puțină corupție, să îi fie ascultată vocea de către liderii politici, să trăiască mai bine. De aceea, îi îndemn pe toți cei cu drept de vot să meargă pe 25 noiembrie la urne și să-și exprime voința atât la referendum cât și la alegerile europarlamentare. Pot spune că românii au o șansă uriașă: să facă ei legea. Pe 25 noiembrie, la referendum, poporul este chemat la urne pentru a stabili regula după care să fie aleși parlamentarii. Dacă nu o va face poporul pe 25 noiembrie, atunci vor stabili parlamentarii cum să fie aleși ei înșiși, așa cum își stabilesc singuri salariile și decontările chiriilor. Ar fi păcat ca 22 de milioane de români să rămână la discreția a 322 de parlamentari controlați de Viorel Hrebenciuc, de Verestoy Attila, de Vadim Tudor, de Dan Voiculescu, Ion Iliescu și Tăriceanu. Ar fi păcat, mare păcat! Clasa politică trebuie schimbată acum. România nu mai poate întârzia, acordând o perioadă de tranziție și clasei politice. Curățenie acum! (D.A.)