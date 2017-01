CJC impune discreţia în cazul colectării taxei pentru drumurile judeţene

Uitând de transparență

CJC impune discreția în cazul colectării taxei pentru drumurile județene

Taxa pentru circulația pe drumurile județene constănțene aplicată mașinilor de marfă și celor de transport persoane cu capacitate de peste 9 locuri va putea fi plătită, mai nou, și la primării. Contractul care va fi supus spre aprobare în ședința de consiliu județean de luni prevede, ca orice contract, obligațiile ce revin Consiliului Județean și primăriilor, dar și clauze de… confidențialitate. Pe bani publici! Confidențialitate care ar permite autorităților să încaseze banii preferențial, în funcție de prietenii sau interese. Mai precis, operatorii de transport „simpatici” ar putea declara doar o parte dintre vehiculele pe care le folosesc și nimeni nu ar ști ca să poată sesiza neconcordanța. Pe ordinea de zi a ședinței de consiliu județean de luni se regă-sește, printre altele, și proiectul privind aprobarea modelului contractului de colaborare în vederea aplicării HCJC nr. 223/2008 privind completarea HCJC nr. 5/07.05.2007 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2007. Este vorba despre un contract încheiat între Consiliul Județean Constanța, în calitate de beneficiar, și primării, în calitate de prestator, acestea din urmă asumându-și sarcina de a distribui rovinietele impuse pe drumurile județene de ceva vreme de autoritățile județene. Concret, obiectul contractului constă în: „distribuirea și eliberarea autorizațiilor de circulație pe drumurile publice, pentru anumite categorii de autovehicule și încasarea de către prestator, prin mijloace contabile / fiscale, în numele și pe seama beneficiarului de sume în numerar reprezentând taxe privind circulația pe drumurile județene, denumite în continuare sume datorate, de la persoanele fizice și persoanele juridice deținătoare / utilizatoare de anumite categorii de autovehicule, în conformitate cu prevederile prezentului contract, ale HCJC nr. 5/2007 modificată prin HCJC nr. 223/2008 și cu respectarea procedurilor stabilite de beneficiar”. Pentru acest lucru, prestatorii, respectiv primăriile, ar trebui, printre altele să își deschidă un cont special și să își amenajeze puncte de încasare a taxei. Prestatorii vor fi recompensați cu… un comision (articolul 8), în dreptul căruia, în contractul supus la vot, este trasă o linie. Discreție Articolul 5 din același contract trezește și el oarece… nelămuriri. Clauze de confidențialitate. Mai mult sau mai puțin într-un limbaj de lemn specific contractelor, preve-derile sunt clare: părțile trebuie să fie discrete și să nu sufle o vorbă în legătură cu derularea acestui contract. Din greșeală… Pentru lămurirea aspectelor care cad sub incidența „confidențialității” l-am contactat prima dată pe purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu. Sub mențiunea că nu are multe informații în ceea ce privește contractul amintit, el a pus totuși pe seama unei erori prezența acestui articol în formularul de contract. Dar și dacă nu ar fi o greșeală, Moldovanu a susținut că i s-ar părea corect să se țină secret cine, câte autorizații își cumpără și asta pentru că presa nu este organ de control să vadă dacă toți cei care circulă pe drumurile județene și-au plătit taxa cu pricina. Cât despre banii care se strâng din această dare, Moldovanu ne-a asigurat că și pentru ăștia Curtea de Conturi efectuează controale la CJC, în concluzie nu prea vede el scopul pentru care presa ar fi interesată de acești bani… publici. Gheorghiță cere transparență Consilierul județean PD-L Adrian Gheorghiță a declarat pentru „Cuget Liber” că a ridicat această problemă a confidențialității prevăzute în contract, în cadrul ședinței comisiei juridice a CJC care a avut loc vineri dimineață. Și lui i s-a prezentat problema ca fiind o scăpare care ar putea fi îndreptată printr-un amendament la proiectul de hotărâre inițial. Gheorghiță a adăugat că în acest context, în cadrul ședinței de consiliu județean de luni va solicita împreună cu alți colegi să se renunțe la respectivul articol din contract, pentru a se respecta întru totul termenii transparenței. Comision preferențial Am solicitat și punctul de vedere al secretarului Consiliului Județean Constanța, Mariana Belu. După ce a solicitat lămuriri la rându-i de la biroul juridic din cadrul CJC, Mariana Belu ne-a declarat că această clauză de confidențialitate se aplică doar pentru comisionul pe care fiecare primărie în parte îl va primi în urma vânzărilor acestor autorizații pentru circulația pe drumurile județene. Belu a menționat că acestea sunt informațiile pe care le avea vineri seara referitor la problema confidențialității. Mai pe românește, comisionul se va acorda preferențial. Dar și el provine din banii publici (!!!) care trebuie cheltuiți… în numele transparenței. În aceste condiții, cum fiecare are o altă explicație pentru această prevedere din contract, problema va fi probabil lămurită în ședința de luni.