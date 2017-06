Circa 5.000 de migranți, salvați în două zile în Marea Mediterană

Circa 5.000 de migranți au fost salvați joi și vineri, inclusiv în timpul nopții, în Marea Mediterană, în largul Libiei, în cursul mai multor operațiuni organizate de Gărzile de coastă italiene și libiene, relatează Agerpres.ro.Trupul neînsuflețit al unui migrant a fost găsit de Gărzile de coastă italiene, care au anunțat un nou bilanț al ultimei serii de operațiuni de salvare.În urma intervențiilor care au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în total 2.100 de persoane au fost salvate cu ajutorul a 17 ambarcațiuni. Un prim bilanț anunța vineri după-amiază salvarea a 1.500 de persoane.Joi, 2.900 de migranți au fost salvați: 2.300 dintre ei, găsiți în apele internaționale, au ajuns în Italia, în timp ce alți 580, rămași în apele libiene, au fost duși înapoi în Libia.Italia a devenit cea mai vizată destinație europeană a migranților plecați din Africa în acest an, relatează DPA. Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați a anunțat că 83% din cei peste 55.000 de migranți care au ajuns în Europa în acest an au mers în Italia.În paralel, cel puțin 1.244 de persoane au murit în acest an în largul coastelor Libiei, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), una la 39 de persoane salvate.