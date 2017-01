Circa 250.000 de conturi de pe Twitter, ţinta hackerilor

Circa 250.000 de conturi de pe Twitter, ținta hackerilor

Sâmbătă, 02 Februarie 2013. Cuget Liber Online.

Un grup anonim de hackeri a atacat Twitter și s-ar putea să fi avut acces la parole și informațiile personale referitoare la 250.000 de utilizatori, au anunțat administratorii serviciului de microblogging, citați de AP.Într-o postare pe site-ul său, Twitter informează că parolele despre care există suspiciuni că au fost sustrase au fost deja înlăturate ca măsură de precauție, iar în prezent sunt informați utilizatorii afectați. Cazul este similar cu recentele atacuri cibernetice masive împotriva The New York Times și The Wall Street Journal.