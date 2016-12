Cipru primeşte 10 miliarde de euro în schimbul sacrificării Cyprus Popular Bank

Cipru primește 10 miliarde de euro în schimbul sacrificării Cyprus Popular Bank

Ştire online publicată Luni, 25 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ciprul a evitat o intrare dezordonată în incapacitate de plată și o ieșire nepermisă din zona euro acceptând cererile creditorilor internaționali de a reducere a sistemului său bancar supradimensionat, în schimbul unui pachet de asistență financiară de 10 miliarde de euro (13 miliarde de dolari), transmit Bloomberg, AP și Reuters.Președintele Ciprului, Nicos Anastasiades, a acceptat închiderea celei de-a doua mari bănci a țării, Popular Bank of Cyprus, sub presiunea creditorilor conduși de Germania, după o noapte de negocieri intense care amenința să provoace noi turbulențe pe piețele financiare mondiale și să reaprindă criza datoriilor.Planul prevede închiderea Popular Bank of Cyprus, iar depozitele sale mai mici de 100.000 euro vor fi transferate la Bank of Cyprus pentru crearea unei 'good bank', cu active viabile. Depozitele de peste 100.000 euro de la ambele bănci, care nu sunt garantate de legislația UE, vor fi înghețate și folosite pentru rezolvarea problemelor legate de datoria Popular Bank of Cyprus și recapitalizarea Bank of Cyprus printr-o conversie a depozitelor în acțiuni. Tranzacția ar urma să asigure Ciprului 4,2 miliarde de euro, a declarat șeful Eurogrupului, Jeroen Dijssebloem.Popular Bank of Cyprus va fi închisă, iar mii de angajați vor fi concediați. 'A fost încă o noapte dificilă. Nu există soluții optime disponibile, ci doar alegeri dificile', le-a declarat reporterilor Olli Rehn, comisarul european pentru afaceri economice și monetare și euro.A fost a doua oară în nouă zile când Ciprul a încheiat un acord cu reprezentanții UE, BCE și FMI, după o săptămână plină de turbulențe care a scos în evidență contradicțiile gestionării crizelor, care domină politica europeană de peste trei ani.După anunțarea încheierii acordului cu Cipru, euro s-a apreciat luni dimineață, ajungând la 1,3033 dolari. Și bursele asiatice au deschis în creștere, investitorii salutând acordul semnat la Bruxeleles. Ministrul german de finanțe, Wolfgang Schaeuble, a declarat că parlamentarii nu trebuie să aprobe noul acord deoarece ai eu aprobat deja legislația care stabilește procedurile pentru desființarea băncii.'Nu putea fi realizat un acord fără garanții de la ambele bănci ... este o măsură dură pentru Cipru dar avem un rezultat sprijinit de executivul de la Berlin', le-a declarat reporterilor Schaeuble, adăugând că este sigur că Parlamentul Germaniei va aproba acordul.O sursă anonimă a declarat pentru Reuters că președintele Ciprului, Nicos Anastasiades, a amenințat cu demisia duminică, în cursul negocierilor, în cazul în care se va merge prea departe cu concesiile. Ministrul cipriot de finanțe, Michalis Sarris, a afirmat: 'Nu se poate spune că am câștigat bătălia, dar într-adevăr am evitat o ieșire dezastruoasă din zona euro'.'Credem că acest acord reprezintă o soluție durabilă, pe termen lung și pe deplin finanțată', a apreciat șeful FMI, Christine Lagarde. În schimbul pachetului de asistență financiară, Ciprul trebuie să-și reducă sectorul bancar și deficitul bugetar, să implementeze reforme structurale și să privatizeze active de stat, a explicat șeful Eurogrupului, Jeroen Dijssebloem. Măsurile vor duce probabil la agravarea recesiunii economice în Cipru.Creditorii internaționali au cerut Ciprului să asigure 5,8 miliarde de euro din sistemul său bancar pentru salvarea financiară, în schimbul împrumuturilor internaționale de 10 miliarde de euro. Ciprul ar urma să primească în mai prima tranșă din pachetul de asistență financiară.