Cioroianu va fi prezent săptămâna viitoare la New York

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul de externe Adrian Cioroianu se va afla în perioada 24-29 septembrie la New York, unde va lua parte la dezbaterile politice din cadrul plenarei celei de-a 62-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a anunțat ieri purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Ilie Bănică. Șeful diplomației va conduce delegația României în prima săptămână a dezbaterilor politice de nivel (președinți, prim-miniștri, miniștri ai afacerilor externe) din plenara Adunării Generale. România se află la prima participare la un asemenea eveniment de la aderarea țării la Uniunea Europeană, iar șeful diplomației va susține un discurs în cursul după-amiezii de 28 septembrie. Uniunea Europeană va profita de sesiunea ONU pentru a organiza la New York reuniunea miniștrilor săi de externe, precum și reuniunile ministeriale UE-SUA și UE-Federația Rusă, care vor avea loc în perioada 25-28 septembrie. Dialogul UE cu Federația Rusă și cu SUA se va concentra pe subiecte de interes ale relațiilor bilaterale, precum și pe dosarele de actualitate ale agendei internaționale (Orientul Mijlociu, Kosovo, schimbările climatice). „Prezența la New York a șefului delegației române va oferi prilejul participării la dialogul UE cu SUA și Federația Rusă la nivel ministerial, al unor întâlniri bilaterale cu omologi din țări din regiuni de interes pentru politica noastră externă, în principal din Europa de Est, Orientul Mijlociu, Asia, și al unui dialog cu înalți responsabili din sistemul ONU”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE, Ilie Bănică.Ministrul de externe Adrian Cioroianu se va afla în perioada 24-29 septembrie la New York, unde va lua parte la dezbaterile politice din cadrul plenarei celei de-a 62-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a anunțat ieri purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Ilie Bănică. Șeful diplomației va conduce delegația României în prima săptămână a dezbaterilor politice de nivel (președinți, prim-miniștri, miniștri ai afacerilor externe) din plenara Adunării Generale. România se află la prima participare la un asemenea eveniment de la aderarea țării la Uniunea Europeană, iar șeful diplomației va susține un discurs în cursul după-amiezii de 28 septembrie. Uniunea Europeană va profita de sesiunea ONU pentru a organiza la New York reuniunea miniștrilor săi de externe, precum și reuniunile ministeriale UE-SUA și UE-Federația Rusă, care vor avea loc în perioada 25-28 septembrie. Dialogul UE cu Federația Rusă și cu SUA se va concentra pe subiecte de interes ale relațiilor bilaterale, precum și pe dosarele de actualitate ale agendei internaționale (Orientul Mijlociu, Kosovo, schimbările climatice). „Prezența la New York a șefului delegației române va oferi prilejul participării la dialogul UE cu SUA și Federația Rusă la nivel ministerial, al unor întâlniri bilaterale cu omologi din țări din regiuni de interes pentru politica noastră externă, în principal din Europa de Est, Orientul Mijlociu, Asia, și al unui dialog cu înalți responsabili din sistemul ONU”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE, Ilie Bănică.