Cine sunt adevăraţii „invadatori“ ai Marii Britanii

Cine sunt adevărații „invadatori“ ai Marii Britanii

Ştire online publicată Luni, 18 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Politicienii și presa britanică sunt îngrijorați de posibilul aflux de imigranți români și bulgari odată ce se vor ridica restricțiile impuse acestora pe piața muncii din Marea Britanie, la 1 ianuarie 2014, însă o migrație mult mai semnificativă vine dinspre membrii mai vechi ai Uniunii Europene, scrie publicația britanică The Economist. Din 2010, numărul imigranților din sudul sau vestul Europei care lucrează în Marea Britanie a crescut vertiginos, iar în ultimul an, mai mulți europeni „vechi” decât „noi” au lucrat în această țară. Până de curând, imigranții din țări precum Italia erau puțini și prosperi, afirmă Beppe Severgnini, un jurnalist italian stabilit la Londra. Majoritatea veneau deja cu serviciu, în băncile și firmele de consultanță londoneze, iar alții veneau să studieze la cele mai prestigioase universități britanice. Potrivit recensământului din 2011, imigranții francezi, italieni și spanioli locuiau în mare parte în cele mai bogate cartiere ale Londrei. Însă noul val este diferit, continuă săptămânalul britanic. Sud-europenii se mută în Marea Britanie în parte datorită oportunităților pe care le oferă această ța-ră, dar mai ales ca urmare a celor care nu li se oferă acasă.Unii imigranți calificați se descurcă bine: IT-iștii spanioli pot obține salarii mari, iar economiștii italieni lucrează la Trezorerie. Însă ma-joritatea nou-veniților încep de obicei cu slujbe prost plătite, în special în industria restauran-telor, și locuiesc în cele mai ieftine cartiere londoneze. Cu toate acestea, britanicii nu observă sau nu par să fie deranjați de acest aflux. Acest lucru s-ar putea datora faptului că nou-veniții nu concurează vizibil cu britanicii pentru serviciile publice. Spre deosebire de polonezi și lituanieni, italienii și spaniolii nu își trimit copiii încă la școlile britanice. În plus, majoritatea imigranților spanioli sunt derutați de sistemul sanitar din această țară, preferând să meargă acasă pentru tratamentele medicale sau dentare. Deși unii dintre ei cer beneficii, acest lucru nu este ușor, iar sistemul social britanic nu este deosebit de generos, notează publicația.