Cine le face dreptate etnicilor tibetani

Ştire online publicată Joi, 21 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O instanță spaniolă cu jurisdicție internațională a emis mandate de arestare a fostului președinte chinez Jiang Zemin, a fostului premier Li Peng și a altor cinci foști lideri chinezi acuzați de implicare în acte de genocid împotriva etnicilor tibetani, relatează ziarul italian Corriere della Sera.Informația a fost confirmată de organizația pentru apărarea drepturilor etnicilor tibetani Campanie Internațională pentru Tibet (International Campaign for Tibet).Mandatele de arestare au fost emise de instanța Audiencia Nacional din Madrid, care are jurisdicție excepțională, inclusiv la nivel internațional.