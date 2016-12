Cine este Theresa May, noul premier al Marii Britanii

Miercuri, 13 Iulie 2016

Actualul ministru britanic de Interne, Theresa May, preia conducerea Guvernului Marii Britanii, fiind a doua femeie din istoria Marii Britanii care va avea funcția de premier, după Margaret Thatcher.Theresa May și-a început cariera politică în perioada în care Margaret Thatcher era premier. Aceasta are o reputație de politician dur, cu multă experiență și capabilă să facă față oricărui atac.Theresa May, singura fiică a unui vicar din Eastbourne - oraș de coastă din sud-estul Marii Britanii - , s-a născut în 1956. Ea a învățat și la școli publice, dar și la școli private, înainte de a ajunge la Universitatea Oxford, unde a studiat geografia. După absolvire, Theresa May a început o carieră în finanțe, lucrând la Banca Angliei. În 1986, ea și-a început cariera politică. A fost aleasă în Consiliul Local din districtul lon-donez Merton. Abia în 1997, Theresa May a intrat în Parlamentul britanic, obținând un mandat ca membru al opoziției.Din acel moment, a început ascensiunea ei politică. Theresa May a primit portofolii importante în Guvernul din umbră, precum funcția de ministru al educației și al muncii și pensiilor. Mai mult, ea a devenit lidera grupului parlamentar conservator din Camera Comunelor și a servit, pentru scurt timp, ca primul președinte onorific femeie al partidului său.După alegerile din 2010, în urma cărora Partidul Conservator a făcut alianță cu liberalii, Theresa May a devenit ministru de Interne, fiind a patra femeie care a condus unul dintre cele patru ministere de bază ale statului.