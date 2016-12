Cine e femeia misterioasă din preajma lui Kim Jong-un

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Identitatea femeii misterioase care a apărut în ultimul timp alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost dezvăluită. Aceasta este o cântăreață celebră în Coreea de Nord, pe care noul lider nord-coreean a cunoscut-o în urmă cu mai bine de zece ani.Hyon Song-wol a fost vedeta trupei Hochonbo Electronic Music Band, care s-a bucurat de succes în 2005, cu hituri precum „Excellent Horse-Like Lady”, „Footsteps of Soldiers”, „I Love Pyongyang”, „She is a Discharged Soldier” sau „We are Troops of the Party”.Un oficial al serviciilor secrete sud-coreene a declarat că cei doi au avut o relație în urmă cu zece ani, când Kim Jong-un s-a întors în țară după ce a urmat cursurile unei școli de elită din Elveția, dar că tatăl lui Kim Jong-un i-a interzis tânărului să se mai vadă cu aceasta, scrie „Daily Mail”.„Cei doi se cunosc din adolescență, iar în rândul elitelor nord-coreene au circulat zvonuri potrivit cărora ar fi fost amanta lui”, a declarat sursa din cadrul serviciilor secrete sud-coreene.Despre Hyon Song-wol, a cărei popularitate a atins apogeul în 2005, se crede că s-a căsătorit cu un ofițer din armata nord-coreeană, cu care a avut un copil. Cu toate acestea, până în prezent nu se cunoaște dacă cei doi mai sunt împreună și nici nu există informații despre soarta copilului.