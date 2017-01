Cine a îndrăznit să supere FBI-ul

Ştire online publicată Miercuri, 04 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Agentă rusă trimisă acasă în 2010, în cadrul celui mai important schimb de spioni de după Războiul Rece, a ajuns „suficient de aproape de nucleul administrației Obama cât să deranjeze FBI”. Potrivit directorul contraspionajului Frank Figliuzzi, „rețeaua s-a apropiat suficient de mult de un membru al Cabinetului Statelor Unite, încât am decis că nu mai putem lăsa lucrurile să continue”, relatează Huffington Post. Figliuzzi a refuzat să dezvăluie identitatea acestui oficial de rang înalt. Anna Chapman, care se pare că lucra sub acoperire în domeniul imobiliar la Manhattan, a fost arestată pe 27 iunie 2010. „Oare a fost un oficial din cercul apropiat al președintelui american Barack Obama pe cale să fie sedus de spioana rusă”, se întreabă Huffington Post. Revenirea agentei în Rusia nu pare că i-a afectat capacitatea de a începe o viață nouă. În octombrie 2010, ea a devenit imaginea unei bănci din Moscova, iar în ianuarie 2011, a pozat pentru Playboy. De asemenea, luna trecută, Anna Chapman a participat la o prezentare de modă, în cadrul căreia a defilat purtând un costum negru ca de spion, al doilea an consecutiv, în cadrul Russian Fashion Week.