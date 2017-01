Cinci persoane sunt judecate pentru cea mai mare rambursare ilegală de TVA de la Constanţa

Cinci persoane sunt judecate pentru cea mai mare rambursare ilegală de TVA de la Constanța

Cinci persoane au fost trimise în judecată, în lipsă, pentru că, în perioada 2002-2003, au obținut ilegal de la stat 16,5 milioane lei (165 miliarde lei vechi) cu titlu de TVA. Cele 30 de operațiuni de export cu măști de gaze, pentru care au fost obținute sumele de bani, nu au fost realizate niciodată. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a unui număr de cinci inculpați, acuzați de prejudicierea bugetului de stat cu peste 16,5 milioane lei, (165 miliarde, la nivelul anilor 2002-2003), prin solicitarea și încasarea ilegală a unor sume de bani achitate cu titlu de TVA aferentă unor operațiuni nereale de export. Este vorba de Emil Oprea, din Constanța, Lucian Mazilu și Teodor Petre Martin, ambii din București, și cetățenii arabi Hussain J. Abbas și Al Atroshe Husain Ali M. Amer. Pe numele celor cinci indivizi sunt emise mandate de arestare în lipsă, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere, fără drept, în circulație a unor documente tipizate utilizate în domeniul fiscal, cu regim special; fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, fapte penale aflate în concurs real și comise în formă continuată. Din probele administrate în cauză rezultă că, în perioada octombrie 2002-ianuarie 2003, bărbații au creat un circuit documentar fictiv și au desfășurat diverse activități prin care au ascuns și disimulat adevărata origine a sumelor de bani obținute din rambursarea ilegală de TVA. Astfel, la scurt timp după intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 27 alin. 2 din Legea 345/2002 (1.10.2002) referitoare la abilitarea organelor fiscale teritoriale de a aproba cererile de rambursări de taxă pe valoare adăugată, în termen de 15 zile de la data depunerii acestora, cu verificare ulterioară a documentației (semestrial), o societate reprezentată de Emil Oprea a formulat patru cereri de rambursare TVA cu control ulterior, aferent lunilor septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2002, invocându-se că TVA colectată și deductibilă corespunde exportului a 39.200 măști de gaze în valoare totală de 221.452.521.190 lei, tranzacție realizată printr-un comisionar din București către un client extern din Italia. Pagubă de proporții Cererile depuse de Oprea erau însoțite de declarații pe proprie răspundere ale bărbatului, care atestau că operațiunile comerciale ar fi avut loc, că mărfurile au fost exportate și că operațiunile de export au generat TVA deductibilă și rambursabilă. Dintre cele patru cereri, au fost aprobate și soluționate primele trei, Trezoreria Constanța virând suma totală de 165.015.158.956 lei vechi în contul bancar al societății. Cu privire la cea de-a patra cerere, Administrația Finanțelor Publice Constanța a comunicat societății că, urmare adresei Direcției de Control Fiscal Constanța, a fost suspendată soluționarea acesteia întrucât au rezultat suspiciuni cu privire la realitatea operațiunilor comerciale de export raportate ca executate și a documentelor justificative prezentate pentru dovedirea acestora. Nu a existat nicun export de măști Controlul efectuat de Direcția de Control Fiscal Constanța a constatat că lipsește faptul comercial generator de TVA (exportul de măști de gaze complete) și că, în perioada ianuarie-august 2002, societatea nu a înregistrat venituri, singurele operațiuni taxabile fiind cele rezultate din vânzarea unor active corporale. Totodată, s-a constatat că, din septembrie 2002, societatea a realizat exclusiv operațiuni de export măști de gaze complete, export derulat pe baza unui contract de comision, din documente rezultând 30 de astfel de operațiuni, toate înregistrate prin Punctul Vamal Băneasa - București. Organele fiscale au concluzionat că toate cele 30 de operațiuni de export cu măști de gaze sunt fictive și, pe cale de consecință, toate documentele aferente acestora sunt false. Mai mult, mărfurile nu au fost prezentate spre vămuire, iar declarațiile vamale de export, deținute de Oprea în contabilitatea societății, nu emană de la autoritatea vamală, ceea ce demonstrează faptul că exportul nu s-a realizat în mod real și că toate documentele comerciale și de transport anexate declarației vamale sunt false. Anchetatorii mai susțin că declarațiile de încasare valutară, anexate tuturor seturilor de documente aferente celor 30 de operațiuni de export sunt nereale, deci false. Pentru a conferi un plus de credibilitate operațiunilor de export având ca obiect măști de gaze, indivizii au întocmit în fals și un număr de nouă adrese, pretins emise de societatea de comisionariat și adresate băncii, prin care „se certifică sub întreaga responsabilitate” încasarea DIV-urilor. Din cercetările efectuate a rezultat că, pentru procurarea sumelor de bani prin rambursări ilegale de TVA, cu consecință directă și imediată a producerii la bugetul de stat a unui prejudiciu corespunzător (165.015.158.956 lei vechi), s-au implicat, într-o primă etapă (cea a rambursărilor ilegale de TVA și concomitent - în aceeași zi - transferul imediat al banilor) mai multe societăți comerciale, printre care și Price Steel România, administrată de Oprea, și alte firme ale celorlalte patru persoane implicate. Numai din suma de 51.267.372.094 lei vechi încasată, urmare aprobării primei cereri de rambursare TVA, SC Price Steel România, concomitent cu virarea unor sume de bani în contul SC Vlas Company SRL, a cumpărat 1.281.000 USD. Ulterior, cu dispoziție de plată valutară externă, Oprea, prin firma sa, a ordonat băncii efectuarea unei plăți externe în sumă de 1.280.000 USD în contul personal deschis de Mazilu la o bancă din SUA. La rubrica detalii corespunzătoare, s-a înscris că operațiunea valutară reprezintă avans la un import din SUA a 25.000 MT TAGLE. Spălare de bani prin transferuri externe Fiind considerată suspectă, tranzacția a fost raportată Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Analizat în întregul context infracțional, din cercetările efectuate în cauză rezultă că transferul bancar al sumei de 1.280.000 USD din România în SUA a fost prima încercare a inculpaților de a scoate din țară banii obținuți din rambursările ilegale de TVA. În final, transferurile de la SC Price Steel România SRL la SC Vlas Company SRL Voluntari au totalizat suma de 149.071.298.630 lei vechi, iar fiecare sumă transferată a intrat într-un circuit ce s-a finalizat, ca și în exemplul anterior, cu transferuri externe (China, Liban, Taiwan, Belgia, Austria, Franța, Cipru, Egipt etc.) Ministerul Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Juridică a precizat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 165.015.158.956 lei vechi, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, sumă la care se vor calcula majorări, penalități și dobânzi în conformitate cu Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere valoare mare a prejudiciului creat, în cursul urmăririi penale s-au luat măsuri asiguratorii pentru a asigura recuperarea prejudiciului. Bunurile lui Oprea puse sub sechestru Astfel, prin ordonanța IPJ Constanța - Poliția Municipiului Constanța, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpatului Oprea Emil: un imobil situat în Constanța; un autoturism marca Chrysler ES și un autoturism marca Audi A6. Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța - Serviciul de Combaterea a Criminalității Organizate și Antidrog, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra imobilului situat în localitatea Eforie Sud, reprezentând „Vila Eminescu” și a unui imobil situat în Constanța, proprietăți dobândite cu sume de bani obținute din rambursarea ilegală de TVA. De asemenea, prin rezoluția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog s-a dispus blocarea căsuței de valori închiriată de inculpatul Oprea Emil, împuternicită fiind soția sa, și a căsuței de valori închiriată de aceasta pentru tatăl său (în prezent decedat), precum și indisponibilizarea valorilor găsite în acestea, suma de 52.200 USD, documente ale familiei Oprea și un număr de13 bijuterii din metal galben ce par a fi din aur. Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare la Tribunalul Constanța.