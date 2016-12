Cinci persoane reţinute şi încă un dispozitiv exploziv găsit la New Jersey

Cinci persoane reținute și încă un dispozitiv exploziv găsit la New Jersey

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cinci persoane au fost reținute duminică seara în legătură cu atacul comis sâmbătă în cartierul Chel-sea, scrie presa americană, iar încă un dispozitiv exploziv suspect a fost descoperit în New Jersey, relatează AFP.Conform presei, cei cinci suspecți ar fi fost arestați la bordul unui vehicul care circula pe Belt Parkway, o autostradă ce trece la sud de districtul Brooklyn. Mașina tocmai depășise podul Verrazano, care leagă districtul Staten Island de Brooklyn.Biroul FBI din New York a indicat, pe contul său de Twitter, că a reținut un vehicul în legătură cu ancheta, dar nu a confirmat arestarea și a asigurat că „nimeni nu fusese inculpat”.Intervievat de AFP, un purtător de cuvânt al poliției din New York a refuzat să confirme aceste arestări, indicând doar că „ancheta continuă”.Ancheta vizează explozia unui dispozitiv, sâmbătă, la începutul serii, în cartierul Chelsea, soldată cu rănirea ușoară a 29 de persoane.Potrivit New York Daily News, anchetatorii ar fi identificat un suspect datorită unei camere de supraveghere video, recuperată în Chelsea.Nu este însă stabilit dacă această persoană figurează printre cei cinci pasageri ai vehiculului interceptat, duminică, potrivit cotidianului.Tot duminică seara, un colet suspect a fost reperat lângă gara Elizabeth, în New Jersey, a indicat presei primarul orașului, J.Christian Bollwage. Potrivit lui, doi trecători care observaseră coletul ar fi văzut fire electrice și o țeavă metalică.Gara Elizabeth a fost închisă și traficul feroviar întrerupt, a indicat duminică seara, pe contul său Twitter, regia de transporturi din New Jersey (New Jersey Transit).Orașul Elizabeth este relativ aproape de Staten Island și de podul Verazzano.Sâmbătă, o a doua bombă artizanală fusese descoperită în apropiere de locul exploziei din Manhattan.Cu câteva ore mai devreme, în New Jersey, o bombă artizanală explodase în orașul Seaside Park, în timpul unui concurs de alergări la care participau sute de persoane. Nu au existat vic-time, fără îndoială datorită faptului că plecarea în cursă a fost întârziată, potrivit unui purtător de cuvânt al procuraturii locale.Alte trei bombe cu ceas, care nu au funcționat, au fost descoperite, sâmbătă, în zonă.