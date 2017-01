Cum își dau autoritățile cu stângu-n dreptu’

Cinci ore pentru scoaterea unui cadavru dintre stabilopozi

Un cadavru descoperit, ieri, pe la ora 11,30, între stabilopozii de pe un dig din zona Faleză Nord a dat mari dureri de cap autorităților. După ce lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au refuzat, inițial, să intervină, a fost chemat în ajutor un scafandru și nava Topaz a Poliției de Frontieră. Numai că, nici așa situația nu a putut fi rezolvată. Abia după cinci ore, cadavrul a fost scos pe dig, tot cu ajutorul echipajelor ISU Dobrogea. Ieri, pe la ora 11,30, un grup format din trei tineri, Raluca Șerban, din Tulcea, Bogdan Ștefanof, de 20 de ani, din Tulcea, și Ionuț Voinea, de 21 de ani, din Brăila, toți în vârstă de 20 de ani și studenți la Universitatea Ovidius, din Constanța, au pornit să se plimbe pe malul mării, pe faleza din spatele universității. În momentul în care au ajuns pe unul dintre digurile din apropiere, Raluca Șerban a zărit, printre stabilopozi, corpul unei persoane. Speriată, și-a strigat colegii, care, la rândul lor, au putut vedea o mână, un picior și o parte a unui corp uman. Ei au sunat imediat la 112. În maximum 10 minute, un echipaj de la Secția 1 Poliție s-a prezentat la fața locului. Operațiunea a fost condusă de adjunctul șefului Sec-ției 1, subcomisar Ovidiu Zamfir. Cinci ore de așteptare S-a putut constata imediat că poziționarea cadavrului, sub doi stabilopozi, făcea imposibilă ridicarea lui prin forțe proprii. A fost solicitat imediat ajutorul lucrătorilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța. Numai că răspunsul a fost unul negativ, deși pompierii militari aveau, cât de cât, echipamente potrivite pentru a interveni în astfel de situații. După trei ore de așteptare, polițiștii au încercat să găsească o altă soluție. S-a luat legătura cu Poliția de Frontieră, iar pe la ora 15, nava Topaz și un scafandru, au ajuns la fața locului. Numai că poziția cadavrului a făcut imposibilă intervenția scafandrului, care nu putea să tragă cadavrul dintre stabilopozi. Soluția dată de acesta a fost aducerea unei macarale, care să ridice doi stabilopozi, pentru a putea fi scos apoi corpul neînsuflețit. După alte telefoane, dar și ore pierdute aiurea, un echipaj al ISU Dobrogea s-a deplasat la fața locului, pe la ora 16,30. Pompierii militari au reușit scoaterea cadavrului de sub stabilopozi, într-un timp relativ scurt. Întrebarea aflată pe buzele tuturor a fost: „De ce a trebuit să se aștepte atâtea ore, când situația se putea rezolva atât de ușor?” Cu privire la acest aspect, lt. col. Adrian Niculae, șeful Centrului Operațional al ISU „Dobrogea“, ne-a declarat că „în conformitate cu prevederile legii în vigoare, noi intervenim pentru salvarea oamenilor, pe când în această situație era vorba de un cadavru. Eu nu pot risca viețile oamenilor mei. Dacă legea spune așa, în cazul în care unul dintre oamenii mei pățea ceva în timpul misiunii, eram luat la întrebări: de ce am intervenit dacă nu era de competența mea?” Nimeni nu a știut să răspundă a cui era competența, dacă nu a ISU, pentru a interveni într-o astfel de situație. Nu este exclusă varianta unei crime Subcomisar Ovidiu Zamfir, de la Secția 1, ne-a declarat, după finalizarea procedurilor de scoatere a cadavrului, că acesta se afla în stare de putrefacție, că, la prima vedere, prezenta anumite leziuni, care ar fi putut fi produse în urma lovirii cadavrului de stabilopozi, și că persoana respectivă, un bărbat, ar fi putut avea vârsta cuprinsă între 45 și 55 de ani. În zona feței era desfigurat, ne-a mai spus subcomisar Ovidiu Zamfir. Nu este exclusă, totodată, nici varianta unei crime. Corpul neînsuflețit a fost transportat la Morga Cimitirului Central, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzelor care au dus la deces.