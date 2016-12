Cinci indieni acuzaţi de violul colectiv care a dus la moartea unei studente

Cinci indieni acuzați de violul colectiv care a dus la moartea unei studente

Ştire online publicată Marţi, 22 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Procesul celor cinci indieni acuzați de violul colectiv soldat cu moartea unei studente, pe 16 decembrie, la New Delhi, s-a deschis sub presiunea opiniei publice care cere răzbunare, relatează AFP. Acuzații, cu vârste cuprinse între 19 și 35 de ani, vor fi judecați conform unei proceduri accelerate, ei fiind inculpați pentru viol, omor, răpire și furt, fapte pasibile de pedeapsa cu moartea. Al șaselea presupus agresor, de 17 ani, va fi judecat de un tribunal pentru minori.Amintim că victima, o studentă de 23 de ani care se întorcea de la film cu prietenul ei, a fost violată în repetate rânduri, agresată sexual cu o bară de fier și apoi aruncată din autobuz pe jumătate dezbrăcată. A murit după 13 zile într-un spital din Singapore, unde fusese transferată după trei intervenții chirurgicale efectuate în India. Incidentul a șocat puternic țara și a avut ecou în comunitatea internațională. Acuzarea deține ca probă de bază ADN-ul violatorilor, având și declarațiile victimei de pe patul de spital, precum și ale prietenului ei de 28 de ani, care a participat la identificarea agresorilor.„Avem destule probe împotriva tuturor acuzaților, pentru ca ei să fie condamnați”, a spus procurorul Rajiv Mohan, care va cere cel mai sigur pedeapsa capitală.Părinții fetei cer o rezolvare cât mai rapidă a situației și doresc spânzurarea agresorilor: „Nimeni nu are dreptul să trăiască după ce a comis o crimă atât de abominabilă”, a adăugat tatăl fetei. Numărul de cazuri de viol la New Delhi a crescut cu 23% în 2012 față de anul precedent, capitala fiind considerată cel mai periculos oraș din India în privința acestui tip de acte.