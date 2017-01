Cinci agenţi economici au rămas fără sectoarele de plajă

Cinci agenți economici au rămas fără sectoarele de plajă

Direcția Apelor Dobrogea - Litoral a reziliat cinci contracte ale operatorilor de plajă pentru neplata datoriilor pentru închirierea plajelor. Primul contract reziliat a fost cel cu SC Eurocompany Impex SRL. Alte patru firme au rămas fără plajă după ce nu și-au plătit debitele: SC C&D Impex Trading SRL (Mamaia II, Mamaia VII, Costinești II) și SC Consal Trade SRL (Eforie Nord II). Contractele pentru aceste plaje au fost semnate în 2006. Un metru pătrat a fost concesionat cu sume cuprinse între 3 și 15 lei. Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al DADL ne-a spus că, după execuția scrisorii de garanție, instituția și-a recuperat o parte din bani. Datoria pe care o mai are de recuperat, în prezent, administratorul plajelor, este de 1,2 milioane de lei. Pentru sectoarele de plajă rămase fără concesionar, cât și pentru cele neadjudecare în urma licitațiilor, în luna februarie se va organiza o nouă rundă de licitație. În total, vor fi scoase la licitație zece sectoare de plajă. Sunt sectoare de plajă care au fost prost întreținute, care au ajuns la a treia mână, așa cum nu de puține ori am relatat în ziarul „Cuget Liber”. Curios este faptul că SC Consal Trade, firma care a rămas fără unul dintre sectoarele de plajă, a par-ticipat la licitația pentru consoli-darea falezei din Constanța și a câștigat. Pentru consolidarea falezei din Constanța au cumpărat caietul de sarcini zece firme, însă cu o ofertă a venit una singură: SC Consal Trade Constanța, care a și câștigat licitația. Gheorghe Babu, directorul Apele Române, ne-a spus că firma a depus o ofertă de 7.200 lei, în condițiile în care statul oferea pentru lucrări 11.200 lei. Nu este cazul să ne bucurăm că am scăpat ieftin întrucât este posibil ca factura de plată să aibă, la final, o valoare mult mai mare. Practica a dovedit de atâtea ori că, după ce inițial se licitează o valoare mică, ulterior se încheie acte adiționale care măresc prețul. SC Consal Trade SRL a concesionat suprafața de plajă de la Belona - Eforie Nord. Deși s-a folosit de plajă pe timpul sezonului estival, firma nu și-a îndeplinit clauzele contractuale, având o datorie către Apele Române în valoare de 300.000 de lei. Încă un an de sacrificiu După cum se prefigurează, și în acest an ne vom confrunta cu multe probleme privind administrarea plajelor. Anul trecut, în aceeași perioadă, autoritățile ne asigurau că totul va fi bine: că Primăria Constanța va aproba planul de dezvoltare al orașului și al stațiunii Mamaia, că turiștii vor avea parte de toate facilitățile pe plaje: toalete, dușuri, beach-baruri. N-a fost să fie așa. În sezonul estival 2007, turiștii și constănțenii care au ales litoralul românesc ca loc de vacanță au avut parte de foarte multe neplăceri. Pe plaje nu se găseau coșuri de gunoi sau acolo unde acestea se aflau erau pline până la refuz. Au lipsit dușurile, toaletele, beach-barurile, iar acolo unde acestea au fost amenajate, au ocupat un spațiu mult mai întins de plajă. În schimb, șezlongurile ocupau mari porțiuni din sectorul de plajă concesionat. Plajele din Eforie au ajuns la a treia mână, deși contractul prevedea că subînchirierea este interzisă. Sumele de bani plătite și încasate pentru managementul plajelor, pentru contractele de colaborare, de asociere în participațiune sau cum mai vor agenții economici să numească înțelegerile de subînchiriere a plajelor, nu s-au regăsit, din păate, în serviciile oferite turiștilor. Luptele politice dintre conducerea Apelor Române și Primăria Constanța au lăsat turiștii din Mamaia și Constanța fără beach - baruri, fără coșuri de gunoi, toalete, șezlonguri, umbreluțe, locuri de joacă pentru copii. Doar încălcând legea unii concesionari au creat turiștilor un oarecare confort.