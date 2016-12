CIA: Raidurile în Irak, "aventuri sexuale fără viitor"

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Raidurile aeriene la care Statele Unite au recurs în Irak împotriva grupării Statul Islamic (SI) sunt un fel de "aventuri sexuale fără viitor", a avertizat Michael Hayden, un fost director al CIA și NSA."Recurgerea la atacuri aeriene are toate capcanele unor aventuri sexuale fără viitor: pare satisfăcătoare și cere doar o implicare minimă", a declarat generalul de patru stele Hayden, în vârstă de 69 de ani, într-un interviu pentru revista US News and World Report.Deși este frivolă, remarca fostului director CIA vizează să tragă un semnal de alarmă asupra limitelor recurgerii doar la atacuri aeriene cu obiectivul "distrugerii" jihadiștilor din cadrul grupării Statul Islamic, așa cum a anunțat președintele american Barack Obama."Sunt circumspect față de o strategie în care este folosită forța aeriană și numai ea", a subliniat Hayden, scrie mediafax.