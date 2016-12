CIA a plătit în secret zeci de milioane de dolari preşedintelui afgan

CIA a plătit în secret zeci de milioane de dolari președintelui afgan

Marţi, 30 Aprilie 2013

CIA a livrat în secret, în valize sau rucsacuri, zeci de milioane de dolari, în numerar, președintelui afgan Hamid Karzai, timp de peste un deceniu, scrie cotidianul The New York Times, în ediția de luni. „Se numeau «bani fantomă»”, a declarat Khalil Roman, un adjunct al directorului cabinetului lui Hamid Karzai în perioada 2002-2005. „Veneau în secret și plecau în secret”, subliniază el. Plătiți în schimbul asigurării unei influențe în țară, acești bani ar fi contribuit la amplificarea corupției în Afganistan, potrivit unor foști și actuali oficiali citați de cotidianul newyorkez. „Cea mai mare sursă de corupție în Afganistan erau Statele Unite”, a declarat, pentru The New York Times, un oficial american sub protecția anonimatului. Potrivit publicației, nu exista vreun control asupra sumelor plătite în acest mod de către CIA, care ajungeau la lideri de gherilă sau politicieni - dintre care unii aveau legături cu traficul de droguri sau cu talibanii - cu scopul de a spori influența americană.