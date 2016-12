CIA a cumpărat arme chimice irakiene pentru ca acestea să nu ajungă la terorişti

CIA a cumpărat arme chimice irakiene pentru ca acestea să nu ajungă la teroriști

Ştire online publicată Marţi, 17 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția Centrală de Informații (CIA) a cumpărat în mod repetat arme chimice de la un vânzător irakian secret, în cadrul eforturilor de a se asigura că acestea nu ajung în mâinile teroriștilor sau grupărilor militante, potrivit unor oficiali americani, citați de New York Times, în ediția electronică.Planul de cumpărare de arme, cunoscut sub numele de Operațiunea Avarice, a început în 2005 și a continuat în 2006, iar armata americană l-a considerat un succes pentru neproliferare. Acesta a condus la achiziționarea și distrugerea de către Statele Unite a cel puțin 400 de rachete Borak, una dintre armele chimice fabricate de regimul Baath al lui Saddam Hussein în anii '80.Multe rachete erau în stare proastă, iar unele erau goale sau pline cu lichid non-letal, au declarat oficialii, citați în The New York Times. Altele însă conțineau gaz sarin care, în urma analizelor, s-a dovedit a fi mai pur decât se aștepta comunitatea de informații, având în vedere vechimea stocului.