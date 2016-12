Churchill se temea că Franţa ar fi putut declara război Marii Britanii în 1940

Dezvăluiri din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Churchill se temea că Franța ar fi putut declara război Marii Britanii în 1940

Ştire online publicată Marţi, 05 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Winston Churchill se temea că Franța va declara război Marii Britanii în 1940, potrivit unei telegrame adresate de către premierul britanic guvernatorilor coloniilor și vândute, duminică, la licitație, în apropiere de Londra.Mesajul, datat la 4 iulie 1940, a fost trimis la o zi după lansarea unui atac britanic sângeros împotriva flotei franceze aflate în rada portului Mers-el-Kébir, în nord-vestul Algeriei, în iulie 1940.În telegramă, clasată cu mențiunea „secret”, după care The Times a publicat o copie, Winston Churchill justifica atacul: „Pe 3 iulie, dimineața, forțele navale britanice au luat poziție în afara Oranului (n.r. - lângă portul Mers-el-Kébir) și au cerut autorităților navale franceze să adopte anumite măsuri pentru a evita ca un număr important de unități navale franceze intacte, care se aflau în acest port, să cadă pe mâna germanilor”.„Francezii au refuzat să adopte aceste măsuri. O acțiune importantă a rezultat, între forțele navale britanice și franceze, cu importante pierderi regretabile pentru partea franceză. Nu putem ști care vor fi consecințele, dar trebuie adoptate toate măsurile în cazul în care Franța ne declară război”, continua Winston Churchill.În atac au fost omorâți aproape 1.300 de marinari francezi, iar acesta s-a soldat cu torpilarea mai multor nave franceze. Operațiunea a fost decisă în contextul în care Franța tocmai semna armistițiul cu Germania nazistă.Telegrama a fost vândută, duminică, cu suma de 1.900 de euro, deși era estimată la o sumă cuprinsă între 180 și 240 de euro, potrivit casei de licitații International Autographs Auction.Copia scoasă la licitație duminică îi era adresată lui Sir John Dill, șeful personalului general imperial, și a fost cedată de către un membru al familiei sale, potrivit The Times.Cumpărătorul este un particular cu reședința în Anglia, a precizat Casa de licitații, fără să îi comunice identitatea.