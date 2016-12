Chris Evans şi-a dat demisia din echipa Top Gear

Chris Evans și-a dat demisia din echipa Top Gear

Ştire online publicată Luni, 04 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Chris Evans a anunțat că și-a dat demisia de la emisiunea Top Gear după un singur sezon, într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare Twitter, în care spune că "și-a dat toată silința, însă nu a fost de ajuns", după ce mai mulți s-au declarat nemulțumiți de prezentator, relatează BBC, citat de romanialibera.ro."Cred că demisia mea e singurul lucru bun pe care pot să-l fac pentru a sluji intereselor show-ului", a mai precizat Chris Evans în mesajul publicat pe Twitter, în care își anunță demisia din echipa emisiunii Top Gear.Demisia lui Evans vine în urma scăderii rating-ului emisiunii. Chris Evans s-a alăturat echipei de la Top Gear, după plecare lui Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May. Fanii nu au fost foarte încântați de noua echipă de prezentatori, în special de Chris Evans și se pare că nici Matt LeBlanc, vedeta din Friends, nu-l suporta pe Evans și a amenințat că va renunța la show, dacă producătorii nu-l concedieză pe Evans, potrivit Uproxx.com.Chris Evans a declarat că își va onora celelalte angajamente, inclusiv prezentarea emisiunii matinale de la BBC Radio 2. "Pe frecvență înainte cu Radio 2, CarFest, Children In Need, 500 Words și tot ceea ce ne-am putea dori în viitor,", a mai scris prezentatorul în mesajul publicat pe Twitter.Într-o declarație pentru BBC, acesta a adăugat: "Nu am lucrat niciodată cu o echipă mai implicată și mai motivată decât echipa cu care am lucrat în ultimele 12 luni. Rămân un mare fan al emisiunii, ca întotdeauna, așa cum voi rămâne și în viitor." Nu se știe dacă ceilalți prezentatori se vor întoarce pentru următoarele serii ale emisiunii.