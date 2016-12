China îşi rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare în diferendul cu Japonia

1

China Ipocrita

Interesant cum China incepe sa aiba aere de mare putere. Exact motivele pe care China le invoca in disputa acestor insule, se aplica la Eliberarea Tibetului. Adica, daca ar tine la principul acesta, ar trebui sa elibereze Tibetul si sa preia insulele, sau sa taca malc si sa lase insulele Jeponiei pentru a nu pierde Tibetul. Dar.... ei au multe figuri in cap si sunt foarte incapatanati. P.S. Eu personal evit cat pot sa cumpar ceva made in china. Printre altele protejez locuri de munca.