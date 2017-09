China interzice afacerile cu Coreea de Nord

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul chinez al Comertului a interzis vineri persoanerelor si companiilor nord coreene de a derula noi afaceri in China, ca urmare a noilor sanctiuni impuse Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite dispuse la inceputul lunii august, relateaza Reuters.Noile intreprinderi mixte, noile afaceri si extinderea entitatilor care implica indivizi sau companii din Coreea de Nord sunt interzise in China, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ministerului.Cererile noi de investitii chineze sau extinderea lor in Coreea de Nord nu vor fi aprobate, a spus ministrul.Noile sanctiuni impuse de Natiunile Unite, SUA, China si Japonia vizeaza presiuni pe Phenian sa puna capat programului sau cu arme nucleare.