China continuă să se înarmeze mai repede decât celelalte mari puteri militare

Ştire online publicată Marţi, 14 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

China continua sa se inarmeze mai repede decat alte tari si se indreapta in anumite domenii militare "spre o paritate cu Vestul", potrivit raportului anual al Institutului international pentru studii strategice (IISS), transmite hotnews.ro."Superioritatea tehnologica militara a Occidentului, care era considerata un fapt realizat, este din ce in ce mai contestata", a subliniat John Chipman, directorul IISS, care a prezentat marti la Londra acest raport anual considerat o referinta in ceea ce priveste echilibrul fortelor armate in lume.Cheltuielile consacrate apararii in Asia au continuat sa creasca cu 5 - 6% anual, din 2012, in conditiile in care, la scara mondiala, s-au redus cu 0,4% in 2016, in special din cauza reducerilor din Orientul Mijlociu, generate de scaderea pretului petrolului si reducerea veniturilor.China se afla la originea a peste o treime din cheltuielile continentului asiatic si a avut in 2016 un buget pentru aparare de 145 miliarde dolari.In continuare foarte departe de cel al Statelor Unite (604,5 miliarde), dar net in fata Rusiei (al treilea buget mondial cu 58,9 miliarde), Arabiei Saudite (56,9), Marii Britanii (52,5) sau Frantei (47,2)."In anumite domenii, in special in aeronautica, China pare sa se orienteze spre o paritate cu Vestul", a aratat John Chipman. Gigantul asiatic investeste de asemenea masiv in nave si submarine.Bugetul Rusiei, in reculSemn al acestor progrese, China, dupa ce a copiat mult timp programe ale fostei Uniuni Sovietice sau ale Rusiei, "detine astazi propriile circuite de cercetare, dezvoltare si constructie". "Incepe de asemenea sa isi vanda armamentul in strainatate", subliniaza John Chipman.Pentru tarile Europei de Est si nordice, Rusia ramane insa "principala sursa de ingrijorare", potrivit IISS, in conditiile in care Moscova continua sa isi innoiasca sistemele de armament."Continuarea acestui efort va depinde totusi de capacitatea Rusiei de a finanta programele de cercetare si dezvoltare care costa mult", arata think-tankul britanic, care se asteapta la noi reduceri bugetare in anii urmatori. Bugetul Rusiei pentru aparare a scazut deja in raport cu 2015, de la 66,1 la 58,9 miliarde de dolari, din cauza unei reduceri a preturilor la exporturile de hidrocarburi si a sanctiunilor economice impuse tarii.Cei 26 de membri europeni ai NATO si-au sporit, global, cheltuielile de aparare in 2016 dar la o scala "modesta". Doar doua dintre ele si-au respectat obiectivul de a consacra 2% din PIB apararii: Estonia si Grecia.