CET Palas şi-a redus consumul de gaze cu 30%

La Constanța, încă de marți dimineața, ca urmare a scăderii alimentării cu gaze cu 40%, CET a trecut la funcționarea mixtă, pe gaze și pe păcură. Electrocentrale Constanța a folosit, până în momentul crizei, 95% gaze naturale și restul păcură. Ieri, CET Palas folosea 66% gaze și restul păcură. După ce Gazprom a anunțat că a scăzut livrările de gaze către România, ministrul Economiei, Adriean Videanu, a asigurat românii că nu vor suferi din cauza sistării gazelor și a propus ca soluții reducerea consumului la nivelul CET-urilor și înlocuirea gazelor naturale. „Soluția pentru actuala criză este reducerea consumului la nivelul CET-urilor și înlocuirea consumului de gaze naturale cu soluții alternative, cum ar fi utilizarea de păcură și cărbune. Nu cred că vom avea o problemă la nivelul populației în această iarnă”, a declarat ministrul Economiei. Electrocentrale Constanța a luat primele măsuri încă din noaptea de 5 spre 6 ianuarie, când a trecut la funcționarea mixtă - pe gaze și pe păcură. „Noi deja am luat măsuri, în sensul că la ora 04,00 - 05,00 noaptea (n.r. marți) se consumau 53.000 normal metri cubi de gaz pe oră, iar acum (n.r. marți, ora 11,00) se consumă în jur de 30.000 metri cubi de gaz pe oră, plus 15-16 tone de păcură pe oră”, a declarat Doru Oșlobeanu, directorul general al Electrocentrale Constanța. Măsura luată de CET Palas nu afectează în niciun fel, până acum, consumatorii constănțeni, însă, totul depinde de temperaturile de afară. „Faptul că afară nu a fost foarte frig a fost un avantaj pentru noi însă, dacă temperaturile scad, consumatorii vor resimți o scădere a confortului termic în locuințe”, a completat directorul CET Palas. CET Palas a trecut la funcționarea pe păcură ca urmare a scăderii alimentării cu gaze cu 40% și, până acum, nici Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) sau vreun alt agent economic cu care Electrocentrale Constanța are contract nu are de suferit. CET Palas asigură agent termic în proporție de 98% pentru populația Constanței prin distribuitorul RADET. La ora actuală, Electrocentrale Constanța are păcură pentru 10 zile, neavând rezerve de gaze. Cantitatea de păcură pe care o folosește CET Palas este de 16 tone pe oră, aproximativ 400 de tone de păcură pe zi. Conform declarațiilor lui Doru Oșlobeanu, „jumătate din cantitatea de păcură necesară este a noastră și, dacă se termină, apelăm la rezerva națională. Principalul furnizor de păcură este Petrom”. Dacă până în momentul crizei Electrocentrale Constanța folosea 95% gaze naturale și restul păcură, ieri CET Palas folosea 66% gaze și restul păcură.