CET Palas ar putea să se închidă

Mai multe CET-uri din țară riscă să fie închise din cauza crizei economice și a tarifelor joase impuse de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). „Situația centralelor termice din întreaga țară este dezastruoasă, din cauza blocajului economic și financiar, și am putea asista la închiderea lor. Centralele din întreaga țară înregistrează pierderi de mii de miliarde din cauza crizei financiare și a unor decizii proaste luate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei”, a declarat Ion Pisc, președintele Federației Energetica. În această situație se află și CET Palas. „Pentru că ANRE a aprobat tarife sub prețul de producție, înregistrăm pierderi. Din start mergem în pierdere”, a declarat Dumitru Tamaș, directorul tehnic al CET Palas. Reprezentantul CET Palas a mai precizat că 80% din costul energiei termice este reprezentat de costul combustibilului. „Societatea noastră a dat în judecată ANRE pentru că nu a aprobat schimbarea tarifelor. Apar pierderi legate de costuri. Astfel, facem credite la care se adaugă dobânzi. Peste toate se adaugă și lipsa încasărilor de la RADET Constanța. S-ar putea să se ajungă și la un astfel de blocaj”, a mai adăugat Tamaș. În momentul de față, CET Palas mai are rezerve de combustibil pentru aproximativ o săptămână, dacă se mențin temperaturile ridicate de afară. Ion Pisc i-a cerut ieri președintelui țării să găsească o soluție pentru trecerea CET-urilor din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Economiei.