Cerno More vrea ca amicalul cu Farul să se joace la Varna

Sâmbătă, „rechinii” susțin în Bulgaria amicalul cu Cerno More, care încheie cantonamentul constănțean de cinci zile din țara vecină. Ieri la prânz, încă nu se stabilise locul de disputare a meciului. Două sunt locurile care ar putea găzdui partida, sâmbătă, de la ora 11: Albena, acolo unde sunt cazați fariștii, și Varna, acasă la Cerno More. Bulgarii, aflați pe locul trei în clasamentul primei ligi, doresc ca partida să se joace la Varna, invocând două motive: nu le convin terenurile din Albena, deși constănțenii nu s-au declarat nemulțumiți până acum de ele, și au spus că doar la Varna pot asigura securitatea Farului. Cerno More caută să preîntâmpine astfel eventualele incidente cauzate de suporterii săi, care ar putea dori să-și ia „revanșa”, ținând cont de cele petrecute în primul meci, de la Constanța. Atunci, pe 4 februarie, un suporter al Farului a pătruns în fugă pe pista de atletism a stadionului „Farul”, după încheierea partidei, și a luat un banner al galeriei bulgare, de pe un gard al tribunei a doua, ofensă de neimaginat adusă unei galerii. Partida de la Constanța s-a încheiat la egalitate, 4-4, prin golurile marcate de Gerlem (min. 21 - din penalty, 22), Pantelie (32), D. Florea (min. 73), respectiv Iliev (min. 4, 79), Yurukov (min. 13) și Kakalov (min. 25). Antrenamente de individualizare Ieri, Ion Marin și ajutoarele sale, Cristi Cămui și Constantin Gârjoabă, au lucrat separat cu jucătorii, la Albena, în cadrul unor antrenamente de individualizare. În prima parte a zilei, au ieșit pe teren fundașii și mijlocașii defensivi, în vreme ce vârfurile și mijlocașii de atac au făcut antrenament în sala de forță. După amiază, rolurile s-au schimbat. Jucătorii cu probleme medicale, Fatai, Alibec, Vukomanovic, Chico și Nanu, au avut și ieri program separat, urmând ca, de astăzi, tehnicienii „rechinilor” să încerce folosirea lor, progresiv, la intensitate mai mare, astfel încât, sâmbătă, la meci, cât mai mulți dintre ei să fie apți.