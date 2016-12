Cerealele Europei de Est salvează sute de locuri de muncă din portul Constanţa

Cerealele Europei de Est salvează sute de locuri de muncă din portul Constanța

Portul Constanța este ținut în viață de recolta agricolă a anului 2008. Grâul și porumbul duc greul traficului de mărfuri, în vreme ce minereurile, cărbunele, laminatele, produsele chimice și cimentul parcă au dispărut de pe fața pământului. „Bulevardele“ grânelor „2008 a fost un an agricol foarte bun în Europa de Est. Recoltele Sloveniei, Ungariei, Serbiei, Bulgariei și României asigură 95% din fluxurile de cereale și semințe oleaginoase derulate prin portul Constanța. Restul de 5% este furnizat de Croația. În privința calității, au fost probleme. În zonă, România și Ucraina au avut recolte mari de grâu, dar au produs mai mult grâu furajer. De vină sunt tehnologiile agricole necorespun-zătoare” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, sârbul Djordje Krkljus, managerul com-paniei „Silotrans”. Fluxurile de cereale și olea-ginoase sunt derulate de marile case de comerț ale lumii: „Cargill”, „Glencore”, „Bunge”, „East Point Holdings” (grup din care face parte și „Silotrans”), „Nivera” și „Toepfer”. Marfa ajunge în țări din zona Mediteranei (Europa de Sud și Africa de Nord), în Turcia, Etiopia, Pakistan, Golful Persic și Irak. Prognoze optimiste Terminalul de cereale de pe molul I S a derulat peste un milion de tone de grâne în 2008, din care numai 100.000 de tone din recolta lui 2007, restul provenind din producția agricolă a anului trecut. Pentru primul semestru al lui 2009, compania are încheiate contractate pentru 800.000 de tone de cereale, din care deja au fost operate 400.000 de tone, în perioada ianuarie – martie. „Prognoza privind anul agricol 2009 arată că recolta de grâu va fi mai bună decât în 2008. În cazul porumbului – unde estimările sunt deosebit de optimiste – rămâne de văzut dacă vom avea sau nu o vară secetoasă. Europa de Est, cu excepția Ungariei, nu are rezolvată problema irigațiilor” – afirmă Djordje Krkljus. O nouă investiție Circa un sfert din cerealele derulate prin portul Constanța trec prin „Silotrans”. Compania inten-ționează să-și dubleze capa-citatea de depozitare, de la 100.000 de tone la 200.000 de tone. Startul pentru investiția de 30 de milioane de euro (în prima fază) va fi dat spre sfârșitul acestui an. Cea mai mare parte a finanțării va fi realizată din surse proprii. Compania este performantă. Anul trecut a realizat o cifră de afaceri de 24 milioane de lei și un profit net de 5,2 milioane de lei, valori care vor fi depășite, cu certitudine în acest an. Pariul cu zootehnia Până acum compania a operat cereale (grâu, porumb, orz) și oleaginoase (floarea soarelui, rapiță). Pe viitor, își va extinde activitatea la importurile și tranzitul de șrot de soia, provenit din Argentina și Brazilia. Este vorba de circa 400.000 – 500.000 de tone pe an. Grosul este destinat zootehniei din Ungaria, cantități mai mici urmând să ajungă în fermele de animale din Serbia și România. „Prognozele arată că producția de carne din aceste țări va crește în următorii ani și că vor fi necesare cantități sporite de șroturi” – afirmă mana-gerul companiei.