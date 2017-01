Cercetătorii au găsit leacul pentru timiditate

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii au descoperit un leac pentru timiditate, care este produs chiar de corpul nostru în timp ce facem sex sau în timpul travaliului. Potrivit romantica.ro, leacul se numește oxitocină, un hormon natural secretat de către hipofiză care are rolul de a stimula și elibera secreția de lapte a glandei mamare și le ajută pe mame să „conecteze” cu nou-născutul. Se pare că oxitocina reduce anxietatea și ameliorează fobiile. Oamenii de știință susțin că acest hormon este o alternativă la alcool pentru a depăși o problemă și lucrează în acest moment pentru a-l putea scoate pe piață sub formă de medicament și spray nazal. Dar nu numai timiditatea va fi rezolvată cu medicamentul minune, ci și autismul, depresia și anxietatea, susțin cercetătorii. Extrem de important este că nu are efecte adverse și nu creează dependență. Produs pe cale naturală de creier în timpul interacțiunilor sociale, oxitocina îți provoacă sentimente romantice, le ajută pe mame să creeze legătura cu bebelușul și îi face pe oameni mai sociabili. Oxitocina este eliberată și în timpul orgasmului. „Am văzut cum te face să îți pese mai mult de persoana de lângă tine și cum generozitatea este mai mare. De aceea facilitează relațiile interumane”, a explicat profesorul Paul Zak.