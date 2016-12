Cenzură în Rusia. Cum refuză editurile să scoată pe piaţă un volum despre divorţul lui Putin

Cenzură în Rusia. Cum refuză editurile să scoată pe piață un volum despre divorțul lui Putin

Ştire online publicată Marţi, 08 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Scriitoarea rusă Olga Kucikina încearcă fără succes să-și publice noul volum, „Noaptea stewardesei”, despre viața de cuplu și divorțul liderului forte de la Kremlin, Vladimir Putin, întrucât toate editurile cărora s-a adresat au respins manuscrisul, a relatat postul de radio Echo Moskvî, în pagina sa electronică.Kucikina, fostă editorialistă la ziarul popular Komsomolskaia Pravda, crede că editorii se tem de răzbunarea Kremlinului. Autoarea își de-finește volumul drept un roman documentar scris de un contemporan bine informat. Cu toate aces-tea, ea spune că nu înseamnă că această carte se bazează pe informații din interior, ci pe surse publice. Protagonista cărții apare sub apelativul de Drujocek, așa cum Putin o numea pe vremuri pe Liudmila, iar pe partenerul acesteia îl numește Mona Lisa, întrucât prozatoarea găsește asemănări între surâsul Giocondei și cel al președintelui rus.„Dacă vă veți uita atent la portretul Monei Lisa, veți vedea că zâmbetul ei seamănă cu cel al lui Putin, seamănă foarte mult”, a declarat Kucikina într-un interviu acordat la sfârșitul săptămânii trecute Radio Svoboda. Ea a mai spus totodată că, în același timp, președintele rus are în el ceva de „vampir”.În opinia autoarei, Liudmila Putina, care în tinerețe a fost însoțitoare de bord, a fost cea care a inițiat divorțul după 30 de ani de căsnicie, întrucât dezaproba unele acțiuni ale soțului ei în cea mai înaltă funcție în stat, scrie Agerpres. Chiar dacă la prima vedere, Liudmila pare o femeie neînsemnată, ea este o femeie cu un caracter puternic, care timp de 30 de ani a fost efectiv „în serviciul” soțului său.Viața privată a politicienilor se află de mai mult timp în atenția Olgăi Kucikina (80 de ani). În volumele sale „Iubire mortală” și „Dragostea și viața ca o soră”, ea narează povestea femeilor din viața lui Lenin, Stalin, Gorbaciov. Povestea căsătoriei lui Putin a stat și la baza filmului artistic „Un sărut nedestinat presei” (2002), în care rolul președintelui rus era interpretat de actorul Andrei Panin, iar cel al soției sale, de Liudmila / Daria Mihailova. Acest film nu a fost difuzat timp de șase ani, abia în 2008 fiind lansat pe DVD. Se spune că apariția peliculei a înfuriat Kremlinul.Președintele rus Vladimir Putin a divorțat oficial în 2014 de Liudmila, de care era despărțit de mai mulți ani. Cuplul are două fete, Maria (născută în 1985) și Katerina (născută în 1986). Actualului președinte rus i se atribuie o relație de dragoste cu fosta gimnastă Alina Kabaeva, cu care ar avea chiar și copii, dar nimic concret nu se cunoaște, întrucât viața personală a omului forte de la Kremlin este o temă tabu în Rusia.