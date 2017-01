Cele mai periculoase 10 ţări din lume

Cele mai periculoase 10 țări din lume

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

1. Irak Nu contează dacă ești George Bush, Pelé sau Chuck Norris. Nu ești în siguranță în Irak. Din 2003, Statele Unite au ocupat Irakul, ceea ce a dus la un război civil din care a rezultat până acum moartea a 650.000 de civili. Al-Qaeda, insurgenți suniți, forțe de securitate șiite, rebeli kurzi, soldați americani, trupe din Turcia și criminali sunt implicați într-un ciclu al violenței care, din păcate, nu se va termina prea curând. Dispozitivele explozive și minele sunt o continuă amenințare, ca și bombele sinucigașe care au măcelărit sute de oameni. Răpirile și crimele sunt raportate cu o frecvență foarte mare. Din 2003, două milioane de irakieni au emigrat în țările vecine și alte 1.9 milioane rămân în deplasare internă. Uraniul folosit ca penetrator de armuri va otrăvi civilii irakieni și ofițerii americani pentru decenii. Într-adevăr, iadul pe pământ. 2. Columbia Pericolul răpirii este principala grijă în Columbia încă din 1998. Dintre victime, 138 au fost omorâte de răpitori. Pe locul patru la asasinate, cu 69,98/100.000 în 2006, țintele obișnuite sunt primarii, mulți dintre ei fiind asasinați în fiecare an. Și, desigur, cine ar putea uita cocaina? Columbia asigură 75% din producția mondială, și, mulțumită lui Pablo Escobar și Cali Cartel, grupurile paramilitare au declarat război guvernului, provocând un conflict fără perspective de finalizare. Nici măcar cei care se dedică actelor de caritate nu sunt excluși din frenezie. În 2005, cinci misionari catolici au fost omorâți, și nouă în 1999. Frumoasele faleze și lanțuri muntoase ale Columbiei ar trebui să fie un paradis turistic din Columbia, și nu cea mai periculoasă destinație. 3. Sudan Disperarea, moartea și distrugerea sunt sinonime cu Sudan. Terorismul este o pârghie a Sudanului, care a fost controlat de regimul militar islamic încă de la proclamarea independenței. Violența este la ea acasă în Darfur, unde s-au aprins conflictele dintre milițiile guvernamentale, trupele guverna-mentale și trupele insurgente locale. Sudan este în război deschis cu Ciadul, parțial din cauza conflictului din Darfur. Din 2003, 230.000 de refugiați sudanezi au plecat spre Ciadul estic din Darfur. Mai mult de două milioane au murit în timpul celor două războaie civile care au marcat ultimii 50 de ani. Odată cu dezolantele condiții de deșert, Sudan este una dintre cele mai urâte zone de pe planetă. 4. Somalia Somalia este un stat eșuat cunoscut pentru anarhie, corupție, lipsa de guvernare și foamete. Turiștii sunt avertizați de aceste lucruri atunci când intră în Somalia, auto-proclamată „Republica Independentă So-mailand”. Pirații patrulează apele Africii cu arme AK-47 și vor ține sub stăpânire navele până la plata răscumpărării. Luptele dintre clanuri din nordul țării sunt responsabile de multe vieți pierdute, în timp ce controlul teritorial din capitală, Mogadishu, e prins între numeroasele clanuri și șefii războinici. 5. Afghanistan Această națiune este, de sute de ani, una dintre cele mai dorite și mai strategice teritorii. Totuși, rămâne una dintre cele mai sărace, subdezvoltate și instabile regiuni. În timpul Invaziei Sovietice, Armata Roșie a minat aici mai mult de 12 milioane de terenuri. Sute de oameni sunt uciși, măcelăriți și mutilați din cauza acestor arme perfide. După sovietici, au venit talibanii, care și-au manifestat controlul interzicându-le femeilor accesul la joburi și în universități. În 2001, Statele Unite au răpus invazia talibanilor, însă rivalitățile tribale și mafia drogurilor au lăsat națiunea instabilă. Bombele sinucigașe reprezintă o amenințare constantă, și nici o persoane din Afghanistan nu este în siguranță. Cel mai mare atac sinucigaș a avut loc în 2007, în provincia Baghlan, omorând mai mult de 70 de oameni. Am menționat, oare, că Afghanistan este cel mai mare distribuitor mondial de hașiș și opium? 6. Antarctica Crimele, răpirile și jafurile nu sunt o atât de mare problemă în această parte a lumii, însă condițiile ostile da. Antarctica este gazda unor condiții climatice extreme, cu mercurul coborând sub 60 de grade Celsius (-100 Faraday), și cu vânt puternic care bate cu mai mult de 100km/h. Dacă te expui la această vreme mai mult de o oră, vei muri cu certitudine. Antarctica nu are spitale, resurse alimentare, și, dacă te pierzi, nicio speranță. 7. Burundi Această țară minusculă, dar dens populată, are probleme uriașe. Un război civil dintre Hutus și Tutsis a distrus națiunea între 1993 și 2006. Crimele în masă, în competiție cu problemele de mediu, sunt principalele probleme ale locuitorilor din Burundi. Lista asasinatelor este lungă, iar controlul populației a fost în mâna multor oameni în ultimii 50 de ani. Spitalele locale nu au resurse de tratament, așa că mai bine te antrenezi foarte bine pentru a nu fi rănit în timpul vizitei din Burundi. 8. Africa de Sud Orice țară supranumită „campioana violurilor” trebuie să aibă parte de multă atenție. Deși rata violurilor a scăzut la 113,7 în 2004, a crescut în 2005 la 118,3 la 100.000 de locuitori. În plus, gazda Cupei Mondiale din 2010 este pe locul cinci în topul asasinatelor. Să fii fermier în Africa de Sud a devenit una dintre cele mai periculoase meserii din lume. Rata criminalității în rândul fermierilor este de 313 la 100.000, cam de 8 ori media națională. Și, ca peste tot, sexul poate fi foarte periculos în Africa de Sud, unde mai mult de 10 milioane de persoane sunt infectate cu virusul HIV. 9. Brazilia Pentru oricine călătorește în Brazilia, problema nu se pune dacă vei fi jefuit, ci când. Sărăcia mistuitoare persistă alături de bunăstarea incredibilă, într-o țară în plină ascensiune economică. Însă, odată cu prosperitatea, rata criminalității a crescut și ea. Crimele stradale sunt frecvente în zone ca Rio de Janeiro sau Sao Paolo, unde victimelor le este pusă o sticlă spartă la gât în schimbul unei brățări. Răpirile sunt, de asemenea, frecvente, în orașele mari. De obicei, răpitorii te duc forțat la bancomat pentru a-ți putea plăti singur răscumpărarea. 10. Rusia În acest sediu al crimei, stat fost sovietic, nu guvernul este cel care își umple buzunarele costumelor Armani cu ruble, ci vandalii și gangsterii. Mafia rusească a luat-o razna, sunt mai mulți gangsteri decât polițiști, și un rus este omorât la fiecare 18 minute, media fiind de 84 de asasinate pe zi la o populație de 143 de milioane de locuitori. Nucleul crimei rusești se situează în Republica Cecenia, o regiune a Federației Ruse, la nord de Georgia. Prostituția, traficul de droguri și restaurantele clandestine sunt controlate în mod arbitrat de către ceceni. Bonus: Statele Unite ale Americii Pentru vizitatorul obișnuit, SUA este o țară sigură însă numerele nu pot minți. Aici există mai mult de 200 de milioane de arme și mai mult de 50 de crime pe zi, de 10 ori rata criminalității din Germania. Aproape 5000 de persoane mor anual în accidente de mașină, aproape 6000 de pietoni mor pe stradă și 31000 de persoane se sinucid. SUA este în fruntea topului în ceea ce privește violența criminală, iar cei încarcerați au ajuns la un număr de 2,3 milioane. Milițiile, protestatarii și alți radicali de dreapta își răspândesc mesajele violente și sunt cunoscuți pentru ciudatele bombe artizanale. Guvernul nu e mai presus, cheltuind covârșitoarea sumă de 600 de miliarde de dolari pe an pentru apărare.