Cel puţin 11 morţi în SUA, din cauza furtunii de zăpadă

Cel puțin 11 morți în SUA, din cauza furtunii de zăpadă

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Furtuna de zăpadă și temperaturile glaciale au provocat moartea a cel puțin 11 persoane în Statele Unite, de la începutul acestui an, și au perturbat traficul aerian pe întreg teritoriul țării.La Philadelphia și New York din cauza zăpezii, vineri, au murit două persoane, încă două au decedat în urma unor accidente rutiere în nord-estul Statelor Unite. Alte două persoane au murit din cauza frigului în Midwest.Au fost semnalate aproximativ 600 de accidente rutiere.Zăpezile au perturbat, de asemenea, traficul aerian. Începând de joi, în Statele Unite au fost anulate aproximativ 5.000 de zboruri, inclusiv 1.650 la New York, peste 190 la Boston și 500 la Philadelphia, unde în cursul nopții s-a format un strat de zăpadă de 22 de centimetri.Central Park din New York era acoperit vineri de un strat de zăpadă de 15 centimetri, iar temperaturile au coborât până la minus 11 grade Celsius. ONU și-a suspendat activitățile pentru această zi.Noul primar Bill de Blasio le-a recomandat newyorkezilor să rămână acasă."Furtuna rămâne periculoasă. Va fi foarte frig astăzi, iar newyorkezii trebuie să fie extrem de prudenți afară", a declarat el. "Cel mai bun lucru pe care îl pot face este să nu folosească drumurile, pentru a putea deszăpezi, și să se asigure că persoanele în vârstă și vecinii vulnerabili nu au nevoie de ajutor", a adăugat el.În Canada, valul de frig s-a abătut asupra majorității regiunilor estice. Astfel, în Quebec, temperatura a coborât la minus 29 de grade Celsius, vineri, după ce joi mercurul termometrelor a coborât până la minus 33,9 grade Celsius, scrie Mediafax.